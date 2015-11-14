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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 бер, 2018 07:57
Corpocrator написав:
про демографию:
Можно хоть мульйон в месяц за обучение платить, но если реальность за окном вообще не коррелирует с тем, чему тебя пытаются научить и пониманием что это займет 15 лет - дила нэ будэ.
Для общего развития полезно заглянуть в жизни и мысли подрастающего поколения, там лет с 10 уже такой трешак местами, что нам в опасных гетто-дворах 90х и не снился.
Намекаете, что пора собирать чемоданы а тему -закрывать за неимением смысла ?
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Додано: Вів 20 бер, 2018 08:05
Эгоист написав:
О! Вот это похоже на реальную картину спроса в Киеве. До рыло-эстетов наконец начинает доходить..
Почалась "неочікувана" агонія цін Кржн??? А що наші рожевоокулярники говорять?? Сховались в кущі, як кубічнмй кінь в сферичний вакуум??
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Вів 20 бер, 2018 08:32
Corpocrator написав:
про демографию:
1) репрессии относительно "алиментщиков" неочевидный удар по рождаемости - еще один повод крепко думать нести ли риски по рождению ребенка при той замечательной статистике выживаемости браков в реальных условиях
2) надвигается легалайз(Міністерство охорони здоров'я України винесло на громадське обговорення проект змін до наказу МОЗ №188 "Про затвердження невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу")
и ото видео с воскресеночки с упоротыми зомбями хорошая иллюстрация.
Да еще и рассуждения про образование в какихто частных школах за дурные деньги, когда шансы, что детей минует потреплятско-наркотичесая волна, стремятся к 0.
Тут не об образовании скорее думать нужно, а о способах адаптации к меняющемуся миру.
Можно хоть мульйон в месяц за обучение платить, но если реальность за окном вообще не коррелирует с тем, чему тебя пытаются научить и пониманием что это займет 15 лет - дила нэ будэ.
Для общего развития полезно заглянуть в жизни и мысли подрастающего поколения, там лет с 10 уже такой трешак местами, что нам в опасных гетто-дворах 90х и не снился.
Это ппц.
ЧТО ЗНАЧИТ РЕПРЕСИИ ПРОТИВ АЛИМЕНТЩИКОВ?
ПЛЯТь, дети чьи? Думать нужно когда член вставляешь. Ребонек не виноват чё папа д....
Жесть. Еще какое-то дыбильное и плюсик поставило.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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