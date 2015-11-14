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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 619620621622

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 699
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
148
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
109
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
105
Всього голосів : 699
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 07:57

  Corpocrator написав:про демографию:

Можно хоть мульйон в месяц за обучение платить, но если реальность за окном вообще не коррелирует с тем, чему тебя пытаются научить и пониманием что это займет 15 лет - дила нэ будэ.
Для общего развития полезно заглянуть в жизни и мысли подрастающего поколения, там лет с 10 уже такой трешак местами, что нам в опасных гетто-дворах 90х и не снился.


Намекаете, что пора собирать чемоданы а тему -закрывать за неимением смысла ?
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:05

  Эгоист написав:
  rusramzik написав:#идемкодну Появляются (скорей всего заманухи) клоповники уже по 15 в Стольном Граде. Даражать то будет... вопрос когда!? :?: https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... df11742a05

О! Вот это похоже на реальную картину спроса в Киеве. До рыло-эстетов наконец начинает доходить.. :mrgreen:
Почалась "неочікувана" агонія цін Кржн??? А що наші рожевоокулярники говорять?? Сховались в кущі, як кубічнмй кінь в сферичний вакуум??
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:32

  Corpocrator написав:про демографию:

1) репрессии относительно "алиментщиков" неочевидный удар по рождаемости - еще один повод крепко думать нести ли риски по рождению ребенка при той замечательной статистике выживаемости браков в реальных условиях
2) надвигается легалайз(Міністерство охорони здоров'я України винесло на громадське обговорення проект змін до наказу МОЗ №188 "Про затвердження невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу")
и ото видео с воскресеночки с упоротыми зомбями хорошая иллюстрация.

Да еще и рассуждения про образование в какихто частных школах за дурные деньги, когда шансы, что детей минует потреплятско-наркотичесая волна, стремятся к 0.
Тут не об образовании скорее думать нужно, а о способах адаптации к меняющемуся миру.
Можно хоть мульйон в месяц за обучение платить, но если реальность за окном вообще не коррелирует с тем, чему тебя пытаются научить и пониманием что это займет 15 лет - дила нэ будэ.
Для общего развития полезно заглянуть в жизни и мысли подрастающего поколения, там лет с 10 уже такой трешак местами, что нам в опасных гетто-дворах 90х и не снился.


Это ппц.
ЧТО ЗНАЧИТ РЕПРЕСИИ ПРОТИВ АЛИМЕНТЩИКОВ?
ПЛЯТь, дети чьи? Думать нужно когда член вставляешь. Ребонек не виноват чё папа д....
Жесть. Еще какое-то дыбильное и плюсик поставило. :evil:
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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  #<1 ... 619620621622
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