Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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1) репрессии относительно "алиментщиков" неочевидный удар по рождаемости - еще один повод крепко думать нести ли риски по рождению ребенка при той замечательной статистике выживаемости браков в реальных условиях 2) надвигается легалайз(Міністерство охорони здоров'я України винесло на громадське обговорення проект змін до наказу МОЗ №188 "Про затвердження невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу") и ото видео с воскресеночки с упоротыми зомбями хорошая иллюстрация.
Да еще и рассуждения про образование в какихто частных школах за дурные деньги, когда шансы, что детей минует потреплятско-наркотичесая волна, стремятся к 0. Тут не об образовании скорее думать нужно, а о способах адаптации к меняющемуся миру. Можно хоть мульйон в месяц за обучение платить, но если реальность за окном вообще не коррелирует с тем, чему тебя пытаются научить и пониманием что это займет 15 лет - дила нэ будэ. Для общего развития полезно заглянуть в жизни и мысли подрастающего поколения, там лет с 10 уже такой трешак местами, что нам в опасных гетто-дворах 90х и не снился.
Это ппц. ЧТО ЗНАЧИТ РЕПРЕСИИ ПРОТИВ АЛИМЕНТЩИКОВ? ПЛЯТь, дети чьи? Думать нужно когда член вставляешь. Ребонек не виноват чё папа д.... Жесть. Еще какое-то дыбильное и плюсик поставило.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Долярчик написав:... то так, відповім без фоток того цоколя... =========
..там, де той трійник, треба все розібрати, додати ще 30см(чи скільки там до тої стіни?) 110-ї труби, тоді всадити той трійник, збоку з'єднавши двома колінами по 45(краще,ніж одне 90) з тою поздовжньою 50ю трубою.... ... а унітаз, пізнішше, я б розвернув(гофрою, чи коліном) - так більше б було місця!
Подовжити не варіант, так як какахи будуть плисти в сторону мойки, а так вони відбиваються а борт стєнки труби і плистимуть куда нада.
Повернути как, по діагоналі 45%, чи мордой до стєнки, чи ???
Флай, годі
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Первый проблема с алиментами есть, но ситуации бывают разные.
как всегда, борются с последствиями. а причина - многолетняя судебная практика монополии женщин при определении места жительства ребёнка после развода и последующие шантаж с их стороны и злоупотребление правами. при полном отсутствии правовой возможности соблюсти права и интересы отца. за два последних года поезд с мёртвой точки сдвинулся, но причины никуда пока не деваются.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Можно хоть мульйон в месяц за обучение платить, но если реальность за окном вообще не коррелирует с тем, чему тебя пытаются научить и пониманием что это займет 15 лет - дила нэ будэ. Для общего развития полезно заглянуть в жизни и мысли подрастающего поколения, там лет с 10 уже такой трешак местами, что нам в опасных гетто-дворах 90х и не снился.
Намекаете, что пора собирать чемоданы а тему -закрывать за неимением смысла ?
Как минимум перестать заниматься потреплядством и задуматься о будущем. Для жизни в такой стране убитый хрущик это самое то
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Corpocrator написав:репрессии относительно "алиментщиков" неочевидный удар по рождаемости - еще один повод крепко думать нести ли риски по рождению ребенка при той замечательной статистике выживаемости браков в реальных условиях
Удар по рождаемости это уменьшение сельского населения, где что чем больше детей, тем больше рук на огороде и помощи в старости, где не нужно тянуться за городскими стандартами "каждому ребенку с рождения по комнате", где дети проводят больше времени на улице, чем дома, не нужно прыгать с коляской по лужам во дворах многоэтажек, где вещи передаются по родственникам/знакомым. В городе нужно несоизмеримо больше вложений денег и времени при нулевой отдаче. Поэтому больше рожают одного для развлечения.
В то, что люди будут меньше думать о том, что рожать детей из-за алиментов, не верю. Все мои разведенные знакомые, в момент когда рожали, думали, что будут жить долго и счастливо.
Vlad442 написав:В городе нужно несоизмеримо больше вложений денег и времени при нулевой отдаче. Поэтому больше рожают одного для развлечения.
Если с ребенком, не дай Бог, что-нибудь случится, дорогая киевская квартира радовать не будет. Быстро придет понимание, что на эти деньги лучше было отправить ребенка на учебу за океан. То же самое касается карьерных перспектив.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Захар по этой цене набрал 2 года назад 4 штуки в жилом состоянии.
Не вводите в заблуждение читателей форума. Не 2 года назад. А меньше года назад. И количество меньше чем вы указали. И то были цены срочных продаж. А сейчас как и растолковывалось тогда фомам неверующим мы видим такую цену в "свободной продаже. Шота первый не дпёт инфо - прозванивал он эту гостинку за 15 куе или нет.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.