Додано: Вів 20 бер, 2018 09:57

Первый

проблема с алиментами есть, но ситуации бывают разные.



как всегда, борются с последствиями.

а причина - многолетняя судебная практика монополии женщин при определении места жительства ребёнка после развода и последующие шантаж с их стороны и злоупотребление правами.

при полном отсутствии правовой возможности соблюсти права и интересы отца.

за два последних года поезд с мёртвой точки сдвинулся, но причины никуда пока не деваются.

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