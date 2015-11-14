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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 619620621622

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 699
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
148
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
109
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
105
Всього голосів : 699
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:32

  Corpocrator написав:про демографию:

1) репрессии относительно "алиментщиков" неочевидный удар по рождаемости - еще один повод крепко думать нести ли риски по рождению ребенка при той замечательной статистике выживаемости браков в реальных условиях
2) надвигается легалайз(Міністерство охорони здоров'я України винесло на громадське обговорення проект змін до наказу МОЗ №188 "Про затвердження невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу")
и ото видео с воскресеночки с упоротыми зомбями хорошая иллюстрация.

Да еще и рассуждения про образование в какихто частных школах за дурные деньги, когда шансы, что детей минует потреплятско-наркотичесая волна, стремятся к 0.
Тут не об образовании скорее думать нужно, а о способах адаптации к меняющемуся миру.
Можно хоть мульйон в месяц за обучение платить, но если реальность за окном вообще не коррелирует с тем, чему тебя пытаются научить и пониманием что это займет 15 лет - дила нэ будэ.
Для общего развития полезно заглянуть в жизни и мысли подрастающего поколения, там лет с 10 уже такой трешак местами, что нам в опасных гетто-дворах 90х и не снился.


Это ппц.
ЧТО ЗНАЧИТ РЕПРЕСИИ ПРОТИВ АЛИМЕНТЩИКОВ?
ПЛЯТь, дети чьи? Думать нужно когда член вставляешь. Ребонек не виноват чё папа д....
Жесть. Еще какое-то дыбильное и плюсик поставило. :evil:
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:19

  rusramzik написав:#идемкодну Появляются (скорей всего заманухи) клоповники уже по 15 в Стольном Граде. Даражать то будет... вопрос когда!? :?: https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... df11742a05

Захар по этой цене набрал 2 года назад 4 штуки в жилом состоянии.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:45

  Долярчик написав:... то так, відповім без фоток того цоколя...
=========

..там, де той трійник, треба все розібрати, додати ще 30см(чи скільки там до тої стіни?) 110-ї труби, тоді всадити той трійник, збоку з'єднавши двома колінами по 45(краще,ніж одне 90) з тою поздовжньою 50ю трубою....
... а унітаз, пізнішше, я б розвернув(гофрою, чи коліном) - так більше б було місця!


Зображення

Подовжити не варіант, так як какахи будуть плисти в сторону мойки, а так вони відбиваються а борт стєнки труби і плистимуть куда нада.

Повернути как, по діагоналі 45%, чи мордой до стєнки, чи ???
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Долярчик написав:... то так, відповім без фоток того цоколя...
=========

..там, де той трійник, треба все розібрати, додати ще 30см(чи скільки там до тої стіни?) 110-ї труби, тоді всадити той трійник, збоку з'єднавши двома колінами по 45(краще,ніж одне 90) з тою поздовжньою 50ю трубою....
... а унітаз, пізнішше, я б розвернув(гофрою, чи коліном) - так більше б було місця!


Зображення

Подовжити не варіант, так як какахи будуть плисти в сторону мойки, а так вони відбиваються а борт стєнки труби і плистимуть куда нада.

Повернути как, по діагоналі 45%, чи мордой до стєнки, чи ???
Флай, годі
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:57

Первый
проблема с алиментами есть, но ситуации бывают разные.

как всегда, борются с последствиями.
а причина - многолетняя судебная практика монополии женщин при определении места жительства ребёнка после развода и последующие шантаж с их стороны и злоупотребление правами.
при полном отсутствии правовой возможности соблюсти права и интересы отца.
за два последних года поезд с мёртвой точки сдвинулся, но причины никуда пока не деваются.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:04

  es77 написав:
  Corpocrator написав:про демографию:

Можно хоть мульйон в месяц за обучение платить, но если реальность за окном вообще не коррелирует с тем, чему тебя пытаются научить и пониманием что это займет 15 лет - дила нэ будэ.
Для общего развития полезно заглянуть в жизни и мысли подрастающего поколения, там лет с 10 уже такой трешак местами, что нам в опасных гетто-дворах 90х и не снился.


Намекаете, что пора собирать чемоданы а тему -закрывать за неимением смысла ?

Как минимум перестать заниматься потреплядством и задуматься о будущем. Для жизни в такой стране убитый хрущик это самое то :!:
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Corpocrator написав:репрессии относительно "алиментщиков" неочевидный удар по рождаемости - еще один повод крепко думать нести ли риски по рождению ребенка при той замечательной статистике выживаемости браков в реальных условиях

Удар по рождаемости это уменьшение сельского населения, где что чем больше детей, тем больше рук на огороде и помощи в старости, где не нужно тянуться за городскими стандартами "каждому ребенку с рождения по комнате", где дети проводят больше времени на улице, чем дома, не нужно прыгать с коляской по лужам во дворах многоэтажек, где вещи передаются по родственникам/знакомым.
В городе нужно несоизмеримо больше вложений денег и времени при нулевой отдаче. Поэтому больше рожают одного для развлечения.

В то, что люди будут меньше думать о том, что рожать детей из-за алиментов, не верю. Все мои разведенные знакомые, в момент когда рожали, думали, что будут жить долго и счастливо.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну серьезно, приводить "репрессии" против безотвественных осеменителей как аргумент по снижению рождаемости? Ну бред же. И оффтоп
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:14

  Vlad442 написав:В городе нужно несоизмеримо больше вложений денег и времени при нулевой отдаче. Поэтому больше рожают одного для развлечения.

Если с ребенком, не дай Бог, что-нибудь случится, дорогая киевская квартира радовать не будет. Быстро придет понимание, что на эти деньги лучше было отправить ребенка на учебу за океан. То же самое касается карьерных перспектив.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:19

  hume написав:
  rusramzik написав:#идемкодну Появляются (скорей всего заманухи) клоповники уже по 15 в Стольном Граде. Даражать то будет... вопрос когда!? :?: https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... df11742a05

Захар по этой цене набрал 2 года назад 4 штуки в жилом состоянии.

Не вводите в заблуждение читателей форума.
Не 2 года назад. А меньше года назад. И количество меньше чем вы указали. И то были цены срочных продаж. А сейчас как и растолковывалось тогда фомам неверующим мы видим такую цену в "свободной продаже.
Шота первый не дпёт инфо - прозванивал он эту гостинку за 15 куе или нет.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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