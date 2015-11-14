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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 620621622623

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 699
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
148
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
109
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
105
Всього голосів : 699
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:02

  Эгоист написав:Как минимум перестать заниматься потреплядством и задуматься о будущем. Для жизни в такой стране убитый хрущик это самое то :!:

Хоть мне и не очень нравится идея, но она имеет таки свой глубокий смысл.
Мы же сами постоянно проводим аналогичные параллели:
Зачем в устаревшие "жигули" лепить тюнинг за 10 куе? Они же скоро развалятся.
Мы крутим пальцем у виска, видя дорогостоящий дизайнерский ремонт в дупе Трои. Это просто блажь какая-то.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:19

  antey1969 написав:
  Эгоист написав:Как минимум перестать заниматься потреплядством и задуматься о будущем. Для жизни в такой стране убитый хрущик это самое то :!:

Хоть мне и не очень нравится идея, но она имеет таки свой глубокий смысл.
Мы же сами постоянно проводим аналогичные параллели:
Зачем в устаревшие "жигули" лепить тюнинг за 10 куе? Они же скоро развалятся.
Мы крутим пальцем у виска, видя дорогостоящий дизайнерский ремонт в дупе Трои. Это просто блажь какая-то.

Вот именно, картинка внутри квартиры и сам дом должны приблизительно соответствовать картинке за окном, причем по стране в целом. А без смены картинки за окном нет смысла тратить деньги на иллюзию благополучия и безопасности.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:35

  Эгоист написав:
  antey1969 написав:
  Эгоист написав:Как минимум перестать заниматься потреплядством и задуматься о будущем. Для жизни в такой стране убитый хрущик это самое то :!:

Хоть мне и не очень нравится идея, но она имеет таки свой глубокий смысл.
Мы же сами постоянно проводим аналогичные параллели:
Зачем в устаревшие "жигули" лепить тюнинг за 10 куе? Они же скоро развалятся.
Мы крутим пальцем у виска, видя дорогостоящий дизайнерский ремонт в дупе Трои. Это просто блажь какая-то.

Вот именно, картинка внутри квартиры и сам дом должны приблизительно соответствовать картинке за окном, причем по стране в целом. А без смены картинки за окном нет смысла тратить деньги на иллюзию благополучия и безопасности.

Якось так неоптимістично)))
Рожевоокулярники всіх кличуть працювати прибиральниками, електриками і парковщиками, обіцяють офігєнну ЗП. При умові роботи 10-12 год за добу 6 днів на тиждень)))

А Ви наводите сумний песимізм на форум))) :roll:

Оптимішкам: про "реформи" і таможню "Ничтожная результативность украинских фискальных органов по сравнению с задержаниями, осуществляемыми таможенными органами сопредельных государств." http://blogs.uainfo.org/2018/03/18/taba ... vropu.html

Є всі підстави, щоб цінам КРЖН падати до рівня 2001 року. :twisted:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:02

тому найкращий варіант в Україні це хатка з комунікаціями в годині - дві їзди від Києва по ціні дешевше нового айфона. а бакси та золотішко в 3 літрову банку і під дерево прикопать...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:03

  es77 написав:
  Corpocrator написав:про демографию:

Можно хоть мульйон в месяц за обучение платить, но если реальность за окном вообще не коррелирует с тем, чему тебя пытаются научить и пониманием что это займет 15 лет - дила нэ будэ.
Для общего развития полезно заглянуть в жизни и мысли подрастающего поколения, там лет с 10 уже такой трешак местами, что нам в опасных гетто-дворах 90х и не снился.


Намекаете, что пора собирать чемоданы а тему -закрывать за неимением смысла ?

Лично я понял это по-другому: жильем в Киеве будут называться исключительно комплексы с огороженной территорией, с достаточным кол-вом паркомест и пешей доступности метро (до 7 минут), возле которого нет базаров и конечных остановок маршруток.
Все остальное будет называться гетто...
Я правильно вас понял? )))))
J_P
 
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  #<1 ... 620621622623
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