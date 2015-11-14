Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Эгоист написав:Как минимум перестать заниматься потреплядством и задуматься о будущем. Для жизни в такой стране убитый хрущик это самое то
Хоть мне и не очень нравится идея, но она имеет таки свой глубокий смысл. Мы же сами постоянно проводим аналогичные параллели: Зачем в устаревшие "жигули" лепить тюнинг за 10 куе? Они же скоро развалятся. Мы крутим пальцем у виска, видя дорогостоящий дизайнерский ремонт в дупе Трои. Это просто блажь какая-то.
Эгоист написав:Как минимум перестать заниматься потреплядством и задуматься о будущем. Для жизни в такой стране убитый хрущик это самое то
Хоть мне и не очень нравится идея, но она имеет таки свой глубокий смысл. Мы же сами постоянно проводим аналогичные параллели: Зачем в устаревшие "жигули" лепить тюнинг за 10 куе? Они же скоро развалятся. Мы крутим пальцем у виска, видя дорогостоящий дизайнерский ремонт в дупе Трои. Это просто блажь какая-то.
Вот именно, картинка внутри квартиры и сам дом должны приблизительно соответствовать картинке за окном, причем по стране в целом. А без смены картинки за окном нет смысла тратить деньги на иллюзию благополучия и безопасности.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист написав:Как минимум перестать заниматься потреплядством и задуматься о будущем. Для жизни в такой стране убитый хрущик это самое то
Хоть мне и не очень нравится идея, но она имеет таки свой глубокий смысл. Мы же сами постоянно проводим аналогичные параллели: Зачем в устаревшие "жигули" лепить тюнинг за 10 куе? Они же скоро развалятся. Мы крутим пальцем у виска, видя дорогостоящий дизайнерский ремонт в дупе Трои. Это просто блажь какая-то.
Вот именно, картинка внутри квартиры и сам дом должны приблизительно соответствовать картинке за окном, причем по стране в целом. А без смены картинки за окном нет смысла тратить деньги на иллюзию благополучия и безопасности.
Якось так неоптимістично))) Рожевоокулярники всіх кличуть працювати прибиральниками, електриками і парковщиками, обіцяють офігєнну ЗП. При умові роботи 10-12 год за добу 6 днів на тиждень)))