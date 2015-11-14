Додано: Вів 20 бер, 2018 12:05

Faceless написав: Ну серьезно, приводить "репрессии" против безотвественных осеменителей как аргумент по снижению рождаемости? Ну бред же. И оффтоп Ну серьезно, приводить "репрессии" против безотвественных осеменителей как аргумент по снижению рождаемости? Ну бред же. И оффтоп

Yuri_T написав: Первый

проблема с алиментами есть, но ситуации бывают разные.

как всегда, борются с последствиями.

а причина - многолетняя судебная практика монополии женщин при определении места жительства ребёнка после развода и последующие шантаж с их стороны и злоупотребление правами.

при полном отсутствии правовой возможности соблюсти права и интересы отца.

за два последних года поезд с мёртвой точки сдвинулся, но причины никуда пока не деваются. проблема с алиментами есть, но ситуации бывают разные.как всегда, борются с последствиями.а причина - многолетняя судебная практика монополии женщин при определении места жительства ребёнка после развода и последующие шантаж с их стороны и злоупотребление правами.при полном отсутствии правовой возможности соблюсти права и интересы отца.за два последних года поезд с мёртвой точки сдвинулся, но причины никуда пока не деваются.

Не бред, фактор давно появился и на общую картину в долгосроке влияет.Снижение рождаемости приведет к падению спроса в будущем т.к. если во времена СССР было 2-3 ребенка в семье то наследства было не достаточно, а при одном ребенке наследства достаточно, т.е. спрос будет только при миграции.Ситуации действительно бывают разные. Я как прошедший все круги судебного ада для избежания алиментов по подложному отцовству могу сказать что это дело случая и зависит от моральности женщины.Увы реперсии направлены против ВСЕХ алиментщиков, которые только в трети случаев являются безотвественными осеменителями.Во второй трети доминирующая женщина уходит к другому, фактически разрушая семью, забирает детей и часть жилплощади и отец попадает в алиментный капкан из которого выход был в неофициальном зароботке и отсутствии имущества, а теперь не прокатит (тест ДНК подтвердится).Третья треть случаев - подложное отцовство, когда загулявшая и забеременевшая не от мужа жена рожает ребенка записав отцовство на мужа, а после этот муж если автоматически при разводе или если проиграл суд становится алиментщиком.Платя алименты в зависимости от количества детей теряете доходы: на одного ребенка 25% доходов, двоих детей — 33%, троих и более детей — 50%. Что с учетом экономической ситуации остатка чтобы выжить не всегда хватает и среднему классу, не говоря о бедных.Риск попасть в алиментный капкан и до недавнего был не малый, с принятием недавних законов в современных условиях уже достаточно высокий. Не желающие рисковать не заведут детей, снизив демографию и как следствие снизив в будущем спрос на недвижимость.p.s. объявление гостинка за 15к утром уже удалено, по телефону позвонил, записался на просмотр.