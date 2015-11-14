Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Эгоист написав:Как минимум перестать заниматься потреплядством и задуматься о будущем. Для жизни в такой стране убитый хрущик это самое то
Хоть мне и не очень нравится идея, но она имеет таки свой глубокий смысл. Мы же сами постоянно проводим аналогичные параллели: Зачем в устаревшие "жигули" лепить тюнинг за 10 куе? Они же скоро развалятся. Мы крутим пальцем у виска, видя дорогостоящий дизайнерский ремонт в дупе Трои. Это просто блажь какая-то.
Эгоист написав:Как минимум перестать заниматься потреплядством и задуматься о будущем. Для жизни в такой стране убитый хрущик это самое то
Хоть мне и не очень нравится идея, но она имеет таки свой глубокий смысл. Мы же сами постоянно проводим аналогичные параллели: Зачем в устаревшие "жигули" лепить тюнинг за 10 куе? Они же скоро развалятся. Мы крутим пальцем у виска, видя дорогостоящий дизайнерский ремонт в дупе Трои. Это просто блажь какая-то.
Вот именно, картинка внутри квартиры и сам дом должны приблизительно соответствовать картинке за окном, причем по стране в целом. А без смены картинки за окном нет смысла тратить деньги на иллюзию благополучия и безопасности.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Можно хоть мульйон в месяц за обучение платить, но если реальность за окном вообще не коррелирует с тем, чему тебя пытаются научить и пониманием что это займет 15 лет - дила нэ будэ. Для общего развития полезно заглянуть в жизни и мысли подрастающего поколения, там лет с 10 уже такой трешак местами, что нам в опасных гетто-дворах 90х и не снился.
Намекаете, что пора собирать чемоданы а тему -закрывать за неимением смысла ?
Лично я понял это по-другому: жильем в Киеве будут называться исключительно комплексы с огороженной территорией, с достаточным кол-вом паркомест и пешей доступности метро (до 7 минут), возле которого нет базаров и конечных остановок маршруток. Все остальное будет называться гетто... Я правильно вас понял? )))))
Faceless написав:Ну серьезно, приводить "репрессии" против безотвественных осеменителей как аргумент по снижению рождаемости? Ну бред же. И оффтоп
Не бред, фактор давно появился и на общую картину в долгосроке влияет. Снижение рождаемости приведет к падению спроса в будущем т.к. если во времена СССР было 2-3 ребенка в семье то наследства было не достаточно, а при одном ребенке наследства достаточно, т.е. спрос будет только при миграции.
Yuri_T написав:Первый проблема с алиментами есть, но ситуации бывают разные. как всегда, борются с последствиями. а причина - многолетняя судебная практика монополии женщин при определении места жительства ребёнка после развода и последующие шантаж с их стороны и злоупотребление правами. при полном отсутствии правовой возможности соблюсти права и интересы отца. за два последних года поезд с мёртвой точки сдвинулся, но причины никуда пока не деваются.
Ситуации действительно бывают разные. Я как прошедший все круги судебного ада для избежания алиментов по подложному отцовству могу сказать что это дело случая и зависит от моральности женщины. Увы реперсии направлены против ВСЕХ алиментщиков, которые только в трети случаев являются безотвественными осеменителями. Во второй трети доминирующая женщина уходит к другому, фактически разрушая семью, забирает детей и часть жилплощади и отец попадает в алиментный капкан из которого выход был в неофициальном зароботке и отсутствии имущества, а теперь не прокатит (тест ДНК подтвердится). Третья треть случаев - подложное отцовство, когда загулявшая и забеременевшая не от мужа жена рожает ребенка записав отцовство на мужа, а после этот муж если автоматически при разводе или если проиграл суд становится алиментщиком.
Платя алименты в зависимости от количества детей теряете доходы: на одного ребенка 25% доходов, двоих детей — 33%, троих и более детей — 50%. Что с учетом экономической ситуации остатка чтобы выжить не всегда хватает и среднему классу, не говоря о бедных. Риск попасть в алиментный капкан и до недавнего был не малый, с принятием недавних законов в современных условиях уже достаточно высокий. Не желающие рисковать не заведут детей, снизив демографию и как следствие снизив в будущем спрос на недвижимость.
p.s. объявление гостинка за 15к утром уже удалено, по телефону позвонил, записался на просмотр.
Эгоист написав:Вот именно, картинка внутри квартиры и сам дом должны приблизительно соответствовать картинке за окном, причем по стране в целом. А без смены картинки за окном нет смысла тратить деньги на иллюзию благополучия и безопасности.
Не соглашусь. Вы говорите как человек, который собирается продавать эту квартиру. Что если у кого-то есть 70 тыс куе и он их тратит на двушку за 45 000 в Кристерграде, или подобном доме на Ак. Глушкова, и 25 000 тратит на ремонт, вместо логичных 15. ( если получится). Это не логично вроде как, но человек не хочет жить в центре в старом хрущике за 60 куе с недоремонтом в 10 куе.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери