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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 621622623624>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 699
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
148
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
109
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
105
Всього голосів : 699
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:02

  Эгоист написав:Как минимум перестать заниматься потреплядством и задуматься о будущем. Для жизни в такой стране убитый хрущик это самое то :!:

Хоть мне и не очень нравится идея, но она имеет таки свой глубокий смысл.
Мы же сами постоянно проводим аналогичные параллели:
Зачем в устаревшие "жигули" лепить тюнинг за 10 куе? Они же скоро развалятся.
Мы крутим пальцем у виска, видя дорогостоящий дизайнерский ремонт в дупе Трои. Это просто блажь какая-то.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:19

  antey1969 написав:
  Эгоист написав:Как минимум перестать заниматься потреплядством и задуматься о будущем. Для жизни в такой стране убитый хрущик это самое то :!:

Хоть мне и не очень нравится идея, но она имеет таки свой глубокий смысл.
Мы же сами постоянно проводим аналогичные параллели:
Зачем в устаревшие "жигули" лепить тюнинг за 10 куе? Они же скоро развалятся.
Мы крутим пальцем у виска, видя дорогостоящий дизайнерский ремонт в дупе Трои. Это просто блажь какая-то.

Вот именно, картинка внутри квартиры и сам дом должны приблизительно соответствовать картинке за окном, причем по стране в целом. А без смены картинки за окном нет смысла тратить деньги на иллюзию благополучия и безопасности.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:02

тому найкращий варіант в Україні це хатка з комунікаціями в годині - дві їзди від Києва по ціні дешевше нового айфона. а бакси та золотішко в 3 літрову банку і під дерево прикопать...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:03

  es77 написав:
  Corpocrator написав:про демографию:

Можно хоть мульйон в месяц за обучение платить, но если реальность за окном вообще не коррелирует с тем, чему тебя пытаются научить и пониманием что это займет 15 лет - дила нэ будэ.
Для общего развития полезно заглянуть в жизни и мысли подрастающего поколения, там лет с 10 уже такой трешак местами, что нам в опасных гетто-дворах 90х и не снился.


Намекаете, что пора собирать чемоданы а тему -закрывать за неимением смысла ?

Лично я понял это по-другому: жильем в Киеве будут называться исключительно комплексы с огороженной территорией, с достаточным кол-вом паркомест и пешей доступности метро (до 7 минут), возле которого нет базаров и конечных остановок маршруток.
Все остальное будет называться гетто...
Я правильно вас понял? )))))
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:05

  Faceless написав:Ну серьезно, приводить "репрессии" против безотвественных осеменителей как аргумент по снижению рождаемости? Ну бред же. И оффтоп


Не бред, фактор давно появился и на общую картину в долгосроке влияет.
Снижение рождаемости приведет к падению спроса в будущем т.к. если во времена СССР было 2-3 ребенка в семье то наследства было не достаточно, а при одном ребенке наследства достаточно, т.е. спрос будет только при миграции.

  Yuri_T написав:Первый
проблема с алиментами есть, но ситуации бывают разные.
как всегда, борются с последствиями.
а причина - многолетняя судебная практика монополии женщин при определении места жительства ребёнка после развода и последующие шантаж с их стороны и злоупотребление правами.
при полном отсутствии правовой возможности соблюсти права и интересы отца.
за два последних года поезд с мёртвой точки сдвинулся, но причины никуда пока не деваются.


Ситуации действительно бывают разные. Я как прошедший все круги судебного ада для избежания алиментов по подложному отцовству могу сказать что это дело случая и зависит от моральности женщины.
Увы реперсии направлены против ВСЕХ алиментщиков, которые только в трети случаев являются безотвественными осеменителями.
Во второй трети доминирующая женщина уходит к другому, фактически разрушая семью, забирает детей и часть жилплощади и отец попадает в алиментный капкан из которого выход был в неофициальном зароботке и отсутствии имущества, а теперь не прокатит (тест ДНК подтвердится).
Третья треть случаев - подложное отцовство, когда загулявшая и забеременевшая не от мужа жена рожает ребенка записав отцовство на мужа, а после этот муж если автоматически при разводе или если проиграл суд становится алиментщиком.

Платя алименты в зависимости от количества детей теряете доходы: на одного ребенка 25% доходов, двоих детей — 33%, троих и более детей — 50%. Что с учетом экономической ситуации остатка чтобы выжить не всегда хватает и среднему классу, не говоря о бедных.
Риск попасть в алиментный капкан и до недавнего был не малый, с принятием недавних законов в современных условиях уже достаточно высокий. Не желающие рисковать не заведут детей, снизив демографию и как следствие снизив в будущем спрос на недвижимость.

p.s. объявление гостинка за 15к утром уже удалено, по телефону позвонил, записался на просмотр.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:08

  v0f41k написав:p.s. объявление гостинка за 15к утром уже удалено, по телефону позвонил, записался на просмотр.


Пан їде, собаки гавкають, рожевоокулярники лапшають, а ціни КРЖН знижуються.

Сумно. Найближчі 2-3 роки житло в Києві є неперспективним для вкладень.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:13

  Frant написав:
  v0f41k написав:p.s. объявление гостинка за 15к утром уже удалено, по телефону позвонил, записался на просмотр.

Пан їде, собаки гавкають, рожевоокулярники лапшають, а ціни КРЖН знижуються.

продовжу ряд - пане дОцент бреше :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Эгоист написав:Вот именно, картинка внутри квартиры и сам дом должны приблизительно соответствовать картинке за окном, причем по стране в целом. А без смены картинки за окном нет смысла тратить деньги на иллюзию благополучия и безопасности.

Не соглашусь. Вы говорите как человек, который собирается продавать эту квартиру.
Что если у кого-то есть 70 тыс куе и он их тратит на двушку за 45 000 в Кристерграде, или подобном доме на Ак. Глушкова, и 25 000 тратит на ремонт, вместо логичных 15. ( если получится). Это не логично вроде как, но человек не хочет жить в центре в старом хрущике за 60 куе с недоремонтом в 10 куе.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:27

  Frant написав:
Пан їде, собаки гавкають, рожевоокулярники лапшають, а ціни КРЖН знижуються.

Сумно. Найближчі 2-3 роки житло в Києві є неперспективним для вкладень.

так понимаю пан прохфесор, пару лет назад слил свою недвигу, а сейчас неуклюже тролит за дешевей? А 2-3 роки, это срок в который науковець собирается откупится назад?
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:33

  Васенька написав:тому найкращий варіант в Україні це хатка з комунікаціями в годині - дві їзди від Києва по ціні дешевше нового айфона. а бакси та золотішко в 3 літрову банку і під дерево прикопать...

Только одна трабла, работы и уровень зп становится меньше чем больше километраж от Киева.
зы. можете записаться на просмотр тута https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-go ... yHz5G.html, "РЕЛЬНОМУ Торг" :idea:
rusramzik
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