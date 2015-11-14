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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 621622623624

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 699
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
148
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
109
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
105
Всього голосів : 699
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:24

  Serg-ik написав:
  Эгоист написав:Вот именно, картинка внутри квартиры и сам дом должны приблизительно соответствовать картинке за окном, причем по стране в целом. А без смены картинки за окном нет смысла тратить деньги на иллюзию благополучия и безопасности.

Не соглашусь. Вы говорите как человек, который собирается продавать эту квартиру.
Что если у кого-то есть 70 тыс куе и он их тратит на двушку за 45 000 в Кристерграде, или подобном доме на Ак. Глушкова, и 25 000 тратит на ремонт, вместо логичных 15. ( если получится). Это не логично вроде как, но человек не хочет жить в центре в старом хрущике за 60 куе с недоремонтом в 10 куе.

По вашему, человек хочет потратить кучу денег ради того, что бы жить в гетто на окраине без метро? Вы снова издеваетесь??? :shock:
Востаннє редагувалось Эгоист в Вів 20 бер, 2018 13:39, всього редагувалось 4 разів.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:28

  v0f41k написав:p.s. объявление гостинка за 15к утром уже удалено, по телефону позвонил, записался на просмотр.

Надеюсь, догадаетесь оформить ее не на себя?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:40

Чому зникає повідомлення?
Воно має найбезпосередніше відношення до КРЖН!
Проблеми з демографією сусідні країни вирішують і будуть вирішувати за рахунок України - найбіднішої держави в Європі.

На Росії: "Отечественная экономика столкнулась с новой для себя проблемой: появились первые признаки нехватки рабочей силы. Это плохая новость для страны, желающей совершить прорыв, в том числе за счет инновационного развития, где необходимы высококвалифицированные и профессиональные кадры. Помочь способны гастарбайтеры из бывших советских республик. Из-за демографической ямы 90-х в России появились первые признаки дефицита трудовых ресурсов."

Далее: https://news.rambler.ru/economics/39402 ... e=copylink

P.S. Україна і Молдавія - дві успішні "економіки"и :mrgreen: .
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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