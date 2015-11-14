Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Эгоист написав:Вот именно, картинка внутри квартиры и сам дом должны приблизительно соответствовать картинке за окном, причем по стране в целом. А без смены картинки за окном нет смысла тратить деньги на иллюзию благополучия и безопасности.
Не соглашусь. Вы говорите как человек, который собирается продавать эту квартиру. Что если у кого-то есть 70 тыс куе и он их тратит на двушку за 45 000 в Кристерграде, или подобном доме на Ак. Глушкова, и 25 000 тратит на ремонт, вместо логичных 15. ( если получится). Это не логично вроде как, но человек не хочет жить в центре в старом хрущике за 60 куе с недоремонтом в 10 куе.
По вашему, человек хочет потратить кучу денег ради того, что бы жить в гетто на окраине без метро? Вы снова издеваетесь???
Востаннє редагувалось Эгоист в Вів 20 бер, 2018 13:39, всього редагувалось 4 разів.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
v0f41k написав:p.s. объявление гостинка за 15к утром уже удалено, по телефону позвонил, записался на просмотр.
Надеюсь, догадаетесь оформить ее не на себя?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Чому зникає повідомлення? Воно має найбезпосередніше відношення до КРЖН! Проблеми з демографією сусідні країни вирішують і будуть вирішувати за рахунок України - найбіднішої держави в Європі.
На Росії: "Отечественная экономика столкнулась с новой для себя проблемой: появились первые признаки нехватки рабочей силы. Это плохая новость для страны, желающей совершить прорыв, в том числе за счет инновационного развития, где необходимы высококвалифицированные и профессиональные кадры. Помочь способны гастарбайтеры из бывших советских республик. Из-за демографической ямы 90-х в России появились первые признаки дефицита трудовых ресурсов."