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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:06
Эгоист, а чего это на вас так волнами накатывает? То пропадаете где-то, то, вдруг, снова возвращаетесь и с еще большим остервенением топите за все пропало?
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airmax78
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:14
Эгоист написав:
По вашему, человек хочет потратить кучу денег ради того, что бы жить в гетто на окраине без метро? Вы снова издеваетесь???
По-моему, так решили те, кто строит там Кристер, Варшавский, Яскравый и т.д. Посмотрите цены на Кондратюка 3
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:20
Serg-ik написав: Эгоист написав:
По вашему, человек хочет потратить кучу денег ради того, что бы жить в гетто на окраине без метро? Вы снова издеваетесь???
По-моему, так решили те, кто строит там Кристер, Варшавский, Яскравый и т.д. Посмотрите цены на Кондратюка 3
Это же не значит, что им нужно подыгрывать.
В указанном вами бюджете можно купить 4к сталинку в прицентральном возле метро, еще и на ремонт останется.
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Эгоист
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:31
es77 написав: Corpocrator написав:
про демографию:
1) репрессии относительно "алиментщиков" неочевидный удар по рождаемости - еще один повод крепко думать нести ли риски по рождению ребенка при той замечательной статистике выживаемости браков в реальных условиях
2) надвигается легалайз(Міністерство охорони здоров'я України винесло на громадське обговорення проект змін до наказу МОЗ №188 "Про затвердження невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу")
и ото видео с воскресеночки с упоротыми зомбями хорошая иллюстрация.
Да еще и рассуждения про образование в какихто частных школах за дурные деньги, когда шансы, что детей минует потреплятско-наркотичесая волна, стремятся к 0.
Тут не об образовании скорее думать нужно, а о способах адаптации к меняющемуся миру.
Можно хоть мульйон в месяц за обучение платить, но если реальность за окном вообще не коррелирует с тем, чему тебя пытаются научить и пониманием что это займет 15 лет - дила нэ будэ.
Для общего развития полезно заглянуть в жизни и мысли подрастающего поколения, там лет с 10 уже такой трешак местами, что нам в опасных гетто-дворах 90х и не снился.
Намекаете, что пора собирать чемоданы а тему -закрывать за неимением смысла ?
А как же попкорн в первых рядах 7D-VR-Full-Presence?
Не, трактор с чемоданами за бугор - это для слабаков.
Vlad442 написав:
Удар по рождаемости это уменьшение сельского населения, где что чем больше детей, тем больше рук на огороде и помощи в старости, где не нужно тянуться за городскими стандартами "каждому ребенку с рождения по комнате", где дети проводят больше времени на улице, чем дома, не нужно прыгать с коляской по лужам во дворах многоэтажек, где вещи передаются по родственникам/знакомым.
В городе нужно несоизмеримо больше вложений денег и времени при нулевой отдаче. Поэтому больше рожают одного для развлечения.
В то, что люди будут меньше думать о том, что рожать детей из-за алиментов, не верю. Все мои разведенные знакомые, в момент когда рожали, думали, что будут жить долго и счастливо.
Всё несколько сложнее. Спад рождаемости в селах в новой истории начался с момента массового появления телевизоров. (Это далеко не единственный фактор, но на примере эксперимента в Индии рождаемость снижалась в 3-4 раза при появлении даже одного телевизора на село)
Но в целом да, человейники надо бы покидать, в том виде что сейчас - это кабздос. Тут можно бесконечно перечислять, а из плюсов - доступность всё той же потребительской корзины и ассортимента трудоустройства.
Faceless написав:
Ну серьезно, приводить "репрессии" против безотвественных осеменителей как аргумент по снижению рождаемости? Ну бред же. И оффтоп
Безответственные осеменители даже резиночку не одевают и имени не называют(настоящего) бывает, а потом одинокие несчастные мамочки или те кто не решился стать мамочкой(. Так что тут удар как раз по Ответственным осеменителям.
И, товарищ Модератор, никак не оффтоп: Недвига стратегическое вложение, на горизонте в 5-10 лет ооочень много всего намечается, молчу уже о дальнейшем. J_P
, нет не правильно поняли - описанное Вами, это загон для скотины "которая сама себя одомашнила"(с) Та же "Патриотика", вид сбоку. Зачем так жить? хотя кому как..
Эгоист написав:
Как минимум перестать заниматься потреплятством и задуматься о будущем
А вот это именно ОНО. Спасибо.
Предлагаю, все же, ненадолго отвлечься от модных сральников в центрах и не модных в ипенях и посвятить хоть немного времени стратегическому горизонту.
Вот еще подборочка от себя на тему(вместо приветственного слова
)
но уже не совсем Украины, а о том, что какбы тикать некуда:UnoDos
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(все, ссылки в пределах форума, если шо)
Пс. И это не "всёпропало" псты, хотя пропало на самом деле много, и завонялось даже уже. Но:Зерно не может дать плод, пока не умрет
(с) Holy Bible
Востаннє редагувалось Corpocrator
в Вів 20 бер, 2018 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:50
Corpocrator написав: Эгоист написав:
Как минимум перестать заниматься потреплятством и задуматься о будущем
А вот это именно ОНО. Спасибо.
Предлагаю, все же, ненадолго отвлечься от модных сральников в центрах и не модных в ипенях и посвятить хоть немного времени стратегическому горизонту.
Вот еще подборочка от себя на тему(вместо приветственного слова
)
но уже не совсем Украины, а о том, что какбы тикать некуда:UnoDos
+ Dos_DosTres
(все, ссылки в пределах форума, если шо)
Пс. И это не "всёпропало" псты, хотя пропало на самом деле много, и завонялось даже уже. Но:Зерно не может дать плод, пока не умрет
(с) Holy Bible
Самое ядовое здесь то, что под удар попадут лендлорды: безработным-то нечем платить за аренду.
Инвестиции в образование ради работы по найму, построение карьеры, тоже вызывают сомнения в виду автоматизации.
Как вариант, останется собственный бизнес, производство товаров и услуг. Но, монополизация рынков постепенно убьет рентабельность малого бизнеса.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Эгоист
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