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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эгоист, а чего это на вас так волнами накатывает? То пропадаете где-то, то, вдруг, снова возвращаетесь и с еще большим остервенением топите за все пропало?
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По-моему, так решили те, кто строит там Кристер, Варшавский, Яскравый и т.д. Посмотрите цены на Кондратюка 3
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:20
Это же не значит, что им нужно подыгрывать.
В указанном вами бюджете можно купить 4к сталинку в прицентральном возле метро, еще и на ремонт останется.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:31
А как же попкорн в первых рядах 7D-VR-Full-Presence?
Не, трактор с чемоданами за бугор - это для слабаков.
Всё несколько сложнее. Спад рождаемости в селах в новой истории начался с момента массового появления телевизоров. (Это далеко не единственный фактор, но на примере эксперимента в Индии рождаемость снижалась в 3-4 раза при появлении даже одного телевизора на село)
Но в целом да, человейники надо бы покидать, в том виде что сейчас - это кабздос. Тут можно бесконечно перечислять, а из плюсов - доступность всё той же потребительской корзины и ассортимента трудоустройства.
Безответственные осеменители даже резиночку не одевают и имени не называют(настоящего) бывает, а потом одинокие несчастные мамочки или те кто не решился стать мамочкой(. Так что тут удар как раз по Ответственным осеменителям.
И, товарищ Модератор, никак не оффтоп: Недвига стратегическое вложение, на горизонте в 5-10 лет ооочень много всего намечается, молчу уже о дальнейшем.
J_P, нет не правильно поняли - описанное Вами, это загон для скотины "которая сама себя одомашнила"(с) Та же "Патриотика", вид сбоку. Зачем так жить? хотя кому как..
А вот это именно ОНО. Спасибо.
Предлагаю, все же, ненадолго отвлечься от модных сральников в центрах и не модных в ипенях и посвятить хоть немного времени стратегическому горизонту.
Вот еще подборочка от себя на тему(вместо приветственного слова )
но уже не совсем Украины, а о том, что какбы тикать некуда:
Uno
Dos + Dos_Dos
Tres
(все, ссылки в пределах форума, если шо)
Пс. И это не "всёпропало" псты, хотя пропало на самом деле много, и завонялось даже уже. Но:
Зерно не может дать плод, пока не умрет (с) Holy Bible
Востаннє редагувалось Corpocrator в Вів 20 бер, 2018 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:50
Самое ядовое здесь то, что под удар попадут лендлорды: безработным-то нечем платить за аренду.
Инвестиции в образование ради работы по найму, построение карьеры, тоже вызывают сомнения в виду автоматизации.
Как вариант, останется собственный бизнес, производство товаров и услуг. Но, монополизация рынков постепенно убьет рентабельность малого бизнеса.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:59
Які товари (крім пшениці, олії, чавуну та бурштину) - продукує Україна?
І коли вона наздожене по ВВП на душу населення Румунію (!!!) та Польщу (!!!) ???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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