Додано: Вів 20 бер, 2018 14:31

es77 написав: Corpocrator написав: про демографию:



1) репрессии относительно "алиментщиков" неочевидный удар по рождаемости - еще один повод крепко думать нести ли риски по рождению ребенка при той замечательной статистике выживаемости браков в реальных условиях

2) надвигается легалайз(Міністерство охорони здоров'я України винесло на громадське обговорення проект змін до наказу МОЗ №188 "Про затвердження невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу")

и ото видео с воскресеночки с упоротыми зомбями хорошая иллюстрация.



Да еще и рассуждения про образование в какихто частных школах за дурные деньги, когда шансы, что детей минует потреплятско-наркотичесая волна, стремятся к 0.

Тут не об образовании скорее думать нужно, а о способах адаптации к меняющемуся миру.

Можно хоть мульйон в месяц за обучение платить, но если реальность за окном вообще не коррелирует с тем, чему тебя пытаются научить и пониманием что это займет 15 лет - дила нэ будэ.

Для общего развития полезно заглянуть в жизни и мысли подрастающего поколения, там лет с 10 уже такой трешак местами, что нам в опасных гетто-дворах 90х и не снился. про демографию:1) репрессии относительно "алиментщиков" неочевидный удар по рождаемости - еще один повод крепко думать нести ли риски по рождению ребенка при той замечательной статистике выживаемости браков в реальных условиях2) надвигается легалайз(Міністерство охорони здоров'я України винесло на громадське обговорення проект змін до наказу МОЗ №188 "Про затвердження невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу")и ото видео с воскресеночки с упоротыми зомбями хорошая иллюстрация.Да еще и рассуждения про образование в какихто частных школах за дурные деньги, когда шансы, что детей минует потреплятско-наркотичесая волна, стремятся к 0.Тут не об образовании скорее думать нужно, а о способах адаптации к меняющемуся миру.Можно хоть мульйон в месяц за обучение платить, но если реальность за окном вообще не коррелирует с тем, чему тебя пытаются научить и пониманием что это займет 15 лет - дила нэ будэ.Для общего развития полезно заглянуть в жизни и мысли подрастающего поколения, там лет с 10 уже такой трешак местами, что нам в опасных гетто-дворах 90х и не снился.



Намекаете, что пора собирать чемоданы а тему -закрывать за неимением смысла ? Намекаете, что пора собирать чемоданы а тему -закрывать за неимением смысла ?

Vlad442 написав: Удар по рождаемости это уменьшение сельского населения, где что чем больше детей, тем больше рук на огороде и помощи в старости, где не нужно тянуться за городскими стандартами "каждому ребенку с рождения по комнате", где дети проводят больше времени на улице, чем дома, не нужно прыгать с коляской по лужам во дворах многоэтажек, где вещи передаются по родственникам/знакомым.

В городе нужно несоизмеримо больше вложений денег и времени при нулевой отдаче. Поэтому больше рожают одного для развлечения.



В то, что люди будут меньше думать о том, что рожать детей из-за алиментов, не верю. Все мои разведенные знакомые, в момент когда рожали, думали, что будут жить долго и счастливо. Удар по рождаемости это уменьшение сельского населения, где что чем больше детей, тем больше рук на огороде и помощи в старости, где не нужно тянуться за городскими стандартами "каждому ребенку с рождения по комнате", где дети проводят больше времени на улице, чем дома, не нужно прыгать с коляской по лужам во дворах многоэтажек, где вещи передаются по родственникам/знакомым.В городе нужно несоизмеримо больше вложений денег и времени при нулевой отдаче. Поэтому больше рожают одного для развлечения.В то, что люди будут меньше думать о том, что рожать детей из-за алиментов, не верю. Все мои разведенные знакомые, в момент когда рожали, думали, что будут жить долго и счастливо.

Faceless написав: Ну серьезно, приводить "репрессии" против безотвественных осеменителей как аргумент по снижению рождаемости? Ну бред же. И оффтоп Ну серьезно, приводить "репрессии" против безотвественных осеменителей как аргумент по снижению рождаемости? Ну бред же. И оффтоп

Эгоист написав: Как минимум перестать заниматься потреплятством и задуматься о будущем Как минимум перестать заниматься потреплятством и задуматься о будущем

А как же попкорн в первых рядах 7D-VR-Full-Presence?Не, трактор с чемоданами за бугор - это для слабаков.Всё несколько сложнее. Спад рождаемости в селах в новой истории начался с момента массового появления телевизоров. (Это далеко не единственный фактор, но на примере эксперимента в Индии рождаемость снижалась в 3-4 раза при появлении даже одного телевизора на село)Но в целом да, человейники надо бы покидать, в том виде что сейчас - это кабздос. Тут можно бесконечно перечислять, а из плюсов - доступность всё той же потребительской корзины и ассортимента трудоустройства.Безответственные осеменители даже резиночку не одевают и имени не называют(настоящего) бывает, а потом одинокие несчастные мамочки или те кто не решился стать мамочкой(. Так что тут удар как раз по Ответственным осеменителям.И, товарищ Модератор, никак не оффтоп: Недвига стратегическое вложение, на горизонте в 5-10 лет ооочень много всего намечается, молчу уже о дальнейшем., нет не правильно поняли - описанное Вами, это загон для скотины "которая сама себя одомашнила"(с) Та же "Патриотика", вид сбоку. Зачем так жить? хотя кому как..А вот это именно ОНО. Спасибо.Предлагаю, все же, ненадолго отвлечься от модных сральников в центрах и не модных в ипенях и посвятить хоть немного времени стратегическому горизонту.Вот еще подборочка от себя на тему(вместо приветственного словано уже не совсем Украины, а о том, что какбы тикать некуда:(все, ссылки в пределах форума, если шо)Пс. И это не "всёпропало" псты, хотя пропало на самом деле много, и завонялось даже уже. Но:Зерно не может дать плод, пока не умрет (с) Holy Bible