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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 621622623624

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 699
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
148
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
109
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
105
Всього голосів : 699
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эгоист, а чего это на вас так волнами накатывает? То пропадаете где-то, то, вдруг, снова возвращаетесь и с еще большим остервенением топите за все пропало?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Эгоист написав:По вашему, человек хочет потратить кучу денег ради того, что бы жить в гетто на окраине без метро? Вы снова издеваетесь??? :shock:

По-моему, так решили те, кто строит там Кристер, Варшавский, Яскравый и т.д. Посмотрите цены на Кондратюка 3
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:20

  Serg-ik написав:
  Эгоист написав:По вашему, человек хочет потратить кучу денег ради того, что бы жить в гетто на окраине без метро? Вы снова издеваетесь??? :shock:

По-моему, так решили те, кто строит там Кристер, Варшавский, Яскравый и т.д. Посмотрите цены на Кондратюка 3

Это же не значит, что им нужно подыгрывать.
В указанном вами бюджете можно купить 4к сталинку в прицентральном возле метро, еще и на ремонт останется.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:31

  es77 написав:
  Corpocrator написав:про демографию:

1) репрессии относительно "алиментщиков" неочевидный удар по рождаемости - еще один повод крепко думать нести ли риски по рождению ребенка при той замечательной статистике выживаемости браков в реальных условиях
2) надвигается легалайз(Міністерство охорони здоров'я України винесло на громадське обговорення проект змін до наказу МОЗ №188 "Про затвердження невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу")
и ото видео с воскресеночки с упоротыми зомбями хорошая иллюстрация.

Да еще и рассуждения про образование в какихто частных школах за дурные деньги, когда шансы, что детей минует потреплятско-наркотичесая волна, стремятся к 0.
Тут не об образовании скорее думать нужно, а о способах адаптации к меняющемуся миру.
Можно хоть мульйон в месяц за обучение платить, но если реальность за окном вообще не коррелирует с тем, чему тебя пытаются научить и пониманием что это займет 15 лет - дила нэ будэ.
Для общего развития полезно заглянуть в жизни и мысли подрастающего поколения, там лет с 10 уже такой трешак местами, что нам в опасных гетто-дворах 90х и не снился.


Намекаете, что пора собирать чемоданы а тему -закрывать за неимением смысла ?

А как же попкорн в первых рядах 7D-VR-Full-Presence?
Не, трактор с чемоданами за бугор - это для слабаков.

  Vlad442 написав:Удар по рождаемости это уменьшение сельского населения, где что чем больше детей, тем больше рук на огороде и помощи в старости, где не нужно тянуться за городскими стандартами "каждому ребенку с рождения по комнате", где дети проводят больше времени на улице, чем дома, не нужно прыгать с коляской по лужам во дворах многоэтажек, где вещи передаются по родственникам/знакомым.
В городе нужно несоизмеримо больше вложений денег и времени при нулевой отдаче. Поэтому больше рожают одного для развлечения.

В то, что люди будут меньше думать о том, что рожать детей из-за алиментов, не верю. Все мои разведенные знакомые, в момент когда рожали, думали, что будут жить долго и счастливо.

Всё несколько сложнее. Спад рождаемости в селах в новой истории начался с момента массового появления телевизоров. (Это далеко не единственный фактор, но на примере эксперимента в Индии рождаемость снижалась в 3-4 раза при появлении даже одного телевизора на село)
Но в целом да, человейники надо бы покидать, в том виде что сейчас - это кабздос. Тут можно бесконечно перечислять, а из плюсов - доступность всё той же потребительской корзины и ассортимента трудоустройства.

  Faceless написав:Ну серьезно, приводить "репрессии" против безотвественных осеменителей как аргумент по снижению рождаемости? Ну бред же. И оффтоп

Безответственные осеменители даже резиночку не одевают и имени не называют(настоящего) бывает, а потом одинокие несчастные мамочки или те кто не решился стать мамочкой(. Так что тут удар как раз по Ответственным осеменителям.
И, товарищ Модератор, никак не оффтоп: Недвига стратегическое вложение, на горизонте в 5-10 лет ооочень много всего намечается, молчу уже о дальнейшем.

J_P, нет не правильно поняли - описанное Вами, это загон для скотины "которая сама себя одомашнила"(с) Та же "Патриотика", вид сбоку. Зачем так жить? хотя кому как..

  Эгоист написав:Как минимум перестать заниматься потреплятством и задуматься о будущем

А вот это именно ОНО. Спасибо.

Предлагаю, все же, ненадолго отвлечься от модных сральников в центрах и не модных в ипенях и посвятить хоть немного времени стратегическому горизонту.
Вот еще подборочка от себя на тему(вместо приветственного слова :lol: )
но уже не совсем Украины, а о том, что какбы тикать некуда:
Uno
Dos + Dos_Dos
Tres
(все, ссылки в пределах форума, если шо)

Пс. И это не "всёпропало" псты, хотя пропало на самом деле много, и завонялось даже уже. Но:
Зерно не может дать плод, пока не умрет (с) Holy Bible
Востаннє редагувалось Corpocrator в Вів 20 бер, 2018 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:50

  Corpocrator написав:
  Эгоист написав:Как минимум перестать заниматься потреплятством и задуматься о будущем

А вот это именно ОНО. Спасибо.

Предлагаю, все же, ненадолго отвлечься от модных сральников в центрах и не модных в ипенях и посвятить хоть немного времени стратегическому горизонту.
Вот еще подборочка от себя на тему(вместо приветственного слова :lol: )
но уже не совсем Украины, а о том, что какбы тикать некуда:
Uno
Dos + Dos_Dos
Tres
(все, ссылки в пределах форума, если шо)

Пс. И это не "всёпропало" псты, хотя пропало на самом деле много, и завонялось даже уже. Но:
Зерно не может дать плод, пока не умрет (с) Holy Bible

Самое ядовое здесь то, что под удар попадут лендлорды: безработным-то нечем платить за аренду.
Инвестиции в образование ради работы по найму, построение карьеры, тоже вызывают сомнения в виду автоматизации.
Как вариант, останется собственный бизнес, производство товаров и услуг. Но, монополизация рынков постепенно убьет рентабельность малого бизнеса.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:59

  Эгоист написав:Потому, только собственный бизнес, производство товаров и услуг.
Які товари (крім пшениці, олії, чавуну та бурштину) - продукує Україна?
І коли вона наздожене по ВВП на душу населення Румунію (!!!) та Польщу (!!!) ???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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