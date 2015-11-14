Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Эгоист написав:Самое ядовое здесь то, что под удар попадут лендлорды: безработным-то нечем платить за аренду. Инвестиции в образование ради работы по найму, построение карьеры, тоже вызывают сомнения в виду автоматизации. Как вариант, останется собственный бизнес, производство товаров и услуг. Но, монополизация рынков постепенно убьет рентабельность малого бизнеса. В любом случае, денежные накопления останутся самым ликвидным активом.
Как раз у ленлордов больше всех шансов сохранить свои средства до тех пор пока процесс стройки не автоматизировали, а автоматизируют его не скоро. Плюс коммуникации, инфраструктура - как транспортная, так и социальная. Посмотрите на этот вопрос с другой стороны. Если есть автоматизация, значит есть производство, следовательно должны быть и потребители. Будет коммунизм и борьба за рынки сбыта. Работать будут только кто хочет, остальные будут сидеть на социале. При этом это будет касаться целых стран.
Вас нагло обманули! В таких странах, как Украина, даже армию полностью перевести на контракт не смогут, не то, что кормить 40млн дармоедов. И даже в развитых странах части такой социалки не хватит на оплату беззаботной жизни лендлорда.
Vlad442 написав:Модель мира, политическая и финансовая изменится. Я бы в такой ситуации не держался за деньги. Образование не всем дано монетизировать. Какой предмет первой необходимости, который не напечатаешь ни на печатном станке, ни на 3D принтере? Недвижимость. У нее больше шансов пережить катаклизмы, чем у любого другого актива. Даже в Луганске за квартиры ломят очень немаленькие деньги, хотя там пустыня.
Во-первых, уже печатают. Жилье это не высокотехнологичный продукт. Автоматизировать производство блочных конструкций для социального жилья не сложно. У недвиги, как и у любого товара, в ближайшем будущем есть все шансы потерять в цене из-за тотальной безработицы и неплатежеспособности населения работающего по найму. Ликвидность денежных сбережений наоборот, возрастет. В Луганске могут ломить цены какие угодно. Кто там купит и для чего?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Corpocrator написав:J_P, нет не правильно поняли - описанное Вами, это загон для скотины "которая сама себя одомашнила"(с) Та же "Патриотика", вид сбоку. Зачем так жить? хотя кому как..
Ну вы, батенька, даете. )))) Неужели не видите разницы (к примеру) между "Оболлонь-Скай" (правда только то, что на озеро и высокие этажи на проспект) и Патриотикой? Лично я влоШился в Оболонь-Скай и пока(!) чувствую себя гораздо менее "одомашенным" и "скотом", чем если бы взял что-то большее, но в "Патриотике". А если вы о собственном доме за городом глаголите - то смею вас расстроить: подъездные пути к г. Киеву не располагают к житью на природе (при наличии детей и необходимости ездить в офис каждый день). Просьба: приведите (для наглядности) пример киевской недвиги, где можно почувствовать себя человеком, а не "ско...машенным"?
J_P написав:Неужели не видите разницы (к примеру) между "Оболлонь-Скай" (правда только то, что на озеро и высокие этажи на проспект) и Патриотикой?
В какую сумму денег вылилась эта разница? А за пределами парадного ЖК "Оболлонь-Скай" уже Маями или всё тот же город Киев?
Востаннє редагувалось Эгоист в Вів 20 бер, 2018 17:40, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист написав:Глупо, это потратить за 10 лет минимум 100куе (учитывая коммуналь) на решение вопроса самым примитивным образом и остаться с подешевевшим неликвидом в ипенях.
Абсолютно всё подешевеет, потому что не вечно. Если Вас послушать то, в Киеве в трёшке ценой 50 000 долл надо делать ремонт и ставить мебель на сумму 20 000 долл, а в такой же трёшке в Кропивницком за 18 000 долл, ремонт делать не надо и надо купить б/у дрова в киеве, потому что за 6700 долл ни материалов на полный ремонт не купить, ни работу оплатить-невозможно
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Frant написав:Vlad442 Закінчуй балаболити! Давай сідай за кермо свого джипа і відгрібай сніг на дорогах Києва, тому що комунальники не справляються!
Во-первых у меня нет джипа. Разница между премиальным джипом и машиной среднего класса, если ее вложить в квартиры под аренду будет приносить мне около 7% годовых. Можно раз в год на Мальдивы слетать или потратить на себя каким-либо другим способом с большей пользой. А если учесть, что он будет еще дешеветь на 20-30% в год... Я не такой фанат понтов и машин. Во-вторых, если я буду чистить снег, может мне дадут право собирать местные налоги, раз уж я выполняю функцию местных властей? Налог на землю и единый с одного магазинчика, например. Тогда я рассмотрю такое коммерческое предложение.
Работать будут только кто хочет, остальные будут сидеть на социале. При этом это будет касаться целых стран.....Какой предмет первой необходимости, который не напечатаешь ни на печатном станке, ни на 3D принтере? Недвижимость. [/quote] Вы так уверены в социале, особенно у нас... На 3Д принтере уже активно учатся печатать недвигу. Здесь сегодня кто-то намекал на то, что надо место в пригороде застолбить. Появятся электрокары, принтеры быстро печатающие дома...понимаете?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Эгоист написав:Глупо, это потратить за 10 лет минимум 100куе (учитывая коммуналь) на решение вопроса самым примитивным образом и остаться с подешевевшим неликвидом в ипенях.
Абсолютно всё подешевеет, потому что не вечно. Если Вас послушать то, в Киеве в трёшке ценой 50 000 долл надо делать ремонт и ставить мебель на сумму 20 000 долл, а в такой же трёшке в Кропивницком за 18 000 долл, ремонт делать не надо и надо купить б/у дрова в киеве, потому что за 6700 долл ни материалов на полный ремонт не купить, ни работу оплатить-невозможно
Совершенно верно! В трешке в Кропивницком вообще ничего не нужно делать. Из Кропивницкого нужно срочно валить, как минимум, в Киев!
Инвести́ции (англ. Investments) — размещение капитала с целью получения прибыли.
Востаннє редагувалось Эгоист в Вів 20 бер, 2018 17:52, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Frant написав:Vlad442 Закінчуй балаболити! Давай сідай за кермо свого джипа і відгрібай сніг на дорогах Києва, тому що комунальники не справляються!
Во-первых у меня нет джипа. Разница между премиальным джипом и машиной среднего класса, если ее вложить в квартиры под аренду будет приносить мне около 7% годовых. Можно раз в год на Мальдивы слетать ... Я не такой фанат понтов...
Одна поездка на Мальдивы приблизительно равна двум поездкам в Тай или 4-м поездкам в Египет. Разница между премиальной поездкой и поездкой среднего класса, если ее вложить под проценты на депо, принесла бы за прошлый год 12% профита... но понты.... понты...
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 20 бер, 2018 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Модель мира, политическая и финансовая изменится. Я бы в такой ситуации не держался за деньги. Образование не всем дано монетизировать. Какой предмет первой необходимости, который не напечатаешь ни на печатном станке, ни на 3D принтере? Недвижимость. У нее больше шансов пережить катаклизмы, чем у любого другого актива. Даже в Луганске за квартиры ломят очень немаленькие деньги, хотя там пустыня.
Работать будут только кто хочет, остальные будут сидеть на социале. При этом это будет касаться целых стран.....Какой предмет первой необходимости, который не напечатаешь ни на печатном станке, ни на 3D принтере? Недвижимость.
Вы так уверены в социале, особенно у нас... На 3Д принтере уже активно учатся печатать недвигу. Здесь сегодня кто-то намекал на то, что надо место в пригороде застолбить. Появятся электрокары, принтеры быстро печатающие дома...понимаете?
Недвига это не только коробка, которую и сейчас можно сложить из панелей недорого. Это и коммуникации, и инфраструктура, и транспорт, и прочее, и прочее. В обозримом будущем я не вижу возможности для существенной автоматизации этого процесса. Куда еще вкладывать деньги, чтобы сохранить их в перспективе до старости? Доллары, накупить смартфонов или сахара? Смешно.
Идея по поводу социала - я уже писал про лишних в производстве людей, единственная задача которых быть потребителями. Этот процесс уже идет, но он замаскирован. Если завтра все будут производить машины, должны быть потребители. Дешевле всего держать этих потребителей в многоэтажных муравейниках в крупных городах, где проще обеспечить их обслуживание с минимальными издержками. Поэтому совет все продавать в Кропивницком и покупать в Киеве полностью поддерживаю.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Вів 20 бер, 2018 17:58, всього редагувалось 2 разів.