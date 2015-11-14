Додано: Вів 20 бер, 2018 17:45

Работать будут только кто хочет, остальные будут сидеть на социале. При этом это будет касаться целых стран.....Какой предмет первой необходимости, который не напечатаешь ни на печатном станке, ни на 3D принтере? Недвижимость. [/quote]

Вы так уверены в социале, особенно у нас...

На 3Д принтере уже активно учатся печатать недвигу. Здесь сегодня кто-то намекал на то, что надо место в пригороде застолбить. Появятся электрокары, принтеры быстро печатающие дома...понимаете?

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