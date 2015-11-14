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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 624625626627>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 700
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
148
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
109
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
106
Всього голосів : 700
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:12

  Vlad442 написав:Куда еще вкладывать деньги, чтобы сохранить их в перспективе до старости? Доллары, накупить смартфонов или сахара? Смешно.

Лучшего актива для сбережений, чем деньги еще не придумали. Иначе, почему депоставки в надежных зарубежных банках такие низкие?
Или вы знаете тип активов, который с вероятностью выше 50% не подешевеет?
Цены на недвигу и любой другой товар постоянно меняются во всем мире. Если вам интересно постоянно держать руку на пульсе, перекладывать деньги из одной инвестиции в другую, фиксируя прибыль и убытки, грамотно хеджировать риски, то сможете сохранить капитал.
А просто купить что-то одно и сидеть это игра в рулетку.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:17

  antey1969 написав:
  Vlad442 написав:Во-первых у меня нет джипа. Разница между премиальным джипом и машиной среднего класса, если ее вложить в квартиры под аренду будет приносить мне около 7% годовых. Можно раз в год на Мальдивы слетать ... Я не такой фанат понтов...

Одна поездка на Мальдивы приблизительно равна двум поездкам в Тай или 4-м поездкам в Египет. Разница между премиальной поездкой и поездкой среднего класса, если ее вложить под проценты на депо, принесла бы за прошлый год 12% профита... но понты.... понты... :roll:

На деньги на поездку на море квартиру не купишь, поэтому они свободно тратятся. Вы же в супермаркете не считаете, что если купите йогурт подешевле, сколько можно будет заработать проинвестировав сэкономленные деньги. Когда же стоит вопрос потратить на машину сумму, сопоставимую со стоимостью нескольких квартир, у меня срабатывает психологическая блокировка.
На одной чаше весов реальный актив, который в перспективе будет дорожать, благодарные арендаторы, которые за год заплатят реальные деньги, которые можно потратить на себя как угодно.
На другой дорогая машина, которая каждый год дешевеет на 20-30%, даже если не ездит. Головная боль, чтобы не угнали, не разбилась в ДТП. С нормальной машиной проще. Что случилось, пошел, купил новую. Как разбить телефон. Неприятно, но не смертельно.
А какой мне с нее профит? Зависть знакомых и соседей? Внимание молодых девушек, в душе готовых стать проститутками/содержанками? Это не мой профиль.
Поэму я езжу на современной, безопасной, надежной, купленной в салоне машине не премиального уровня. Не "джип".

PS Модераторы, можно завтра почистить эти сообщения, как флуд и оффтоп?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Эгоист написав:Лучшего актива для сбережений, чем деньги еще не придумали.

Деньги это бумага. Любые. Что гривна, что доллар. Много примеров в истории , когда люди их разными способами лишались. На наш век пришлось несколько взлетов и падений гривны. Некоторые даже помнят гиперинфляцию и смерть советского рубля, который тоже когда-то казался вечным.
Недвижимость это реальный актив. Не идеальный - идеальных активов не существует, но один из лучших. Точней самый лучший в долговременной перспективе.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Вів 20 бер, 2018 18:23, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:22

  airmax78 написав:Прямо как на зло падают ссылки в фейсбуке:
https://bzh.life/gorod/gorod-3d-printing-startup
https://www.treehugger.com/green-archit ... homes.html

По 1й ссылке рендеры теплицы за овердокуя денег.
По 2й ссылке какое то УГ аналогично по деньгам с жлоболофтом от Флая.
Кстати в рекламе не раскрыт вопрос "откуда берется вода и куда деваются какашки" :mrgreen:

Кстати, Вы бы такое купили для жизни?
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Поэтому совет все продавать в Кропивницком и покупать в Киеве полностью поддерживаю.

ага. Продай в Кропивницком трёху за 18 и купи в Киеве ...шо? и работай...где???
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:28

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Поэтому совет все продавать в Кропивницком и покупать в Киеве полностью поддерживаю.

ага. Продай в Кропивницком трёху за 18 и купи в Киеве ...шо? и работай...где???

Человек сегодня на этой ветке отписался, что едет смотреть гостинку за 15.
В итоге что получится: ново-киевлянин с жильем и пропиской + 3ку еще остается на беху с литовскими номерам!
Востаннє редагувалось Эгоист в Вів 20 бер, 2018 18:33, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:30

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Прямо как на зло падают ссылки в фейсбуке:
https://bzh.life/gorod/gorod-3d-printing-startup
https://www.treehugger.com/green-archit ... homes.html

По 1й ссылке рендеры теплицы за овердокуя денег.
По 2й ссылке какое то УГ аналогично по деньгам с жлоболофтом от Флая.
Кстати в рекламе не раскрыт вопрос "откуда берется вода и куда деваются какашки" :mrgreen:

Кстати, Вы бы такое купили для жизни?

Так это же только первые шаги. Кстати, друг переехал на работу в Цюрих. Присылал фотки тамошней недвиги под аренду. Я, честно говоря, удивился. Где-то уровень застройки Софиевской Борщаговки. При этом цены как на Грушевского 9А. Вот здесь, я думаю, и начнут работать первые строительные 3D-принтеры, которые будут печатать 4-5-этажные дома. И конечно, они будут сильно отличаться от того, что по ссылкам.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:31

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Поэтому совет все продавать в Кропивницком и покупать в Киеве полностью поддерживаю.

ага. Продай в Кропивницком трёху за 18 и купи в Киеве ...шо? и работай...где???

гостинку за 15к, 3к в ремонт и работай ТОПом...
все органично :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:друг переехал на работу в Цюрих. Присылал фотки тамошней недвиги под аренду. Я, честно говоря, удивился. Где-то уровень застройки Софиевской Борщаговки. При этом цены как на Грушевского 9А

это Вы еще не видели что сдается в Лондоне за овер 1кфунтов, примерно соизмеримо с ожидаемым результатом Флайремонта что по качеству и по площади :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Котедж по ціні ланоса
https://www.olx.ua/obyavlenie/kotedzh-p ... xi5vE.html
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