Додано: Вів 20 бер, 2018 18:17

antey1969 написав: Vlad442 написав: Во-первых у меня нет джипа. Разница между премиальным джипом и машиной среднего класса, если ее вложить в квартиры под аренду будет приносить мне около 7% годовых. Можно раз в год на Мальдивы слетать ... Я не такой фанат понтов... Во-первых у меня нет джипа. Разница между премиальным джипом и машиной среднего класса, если ее вложить в квартиры под аренду будет приносить мне около 7% годовых. Можно раз в год на Мальдивы слетать ... Я не такой фанат понтов...

Одна поездка на Мальдивы приблизительно равна двум поездкам в Тай или 4-м поездкам в Египет. Разница между премиальной поездкой и поездкой среднего класса, если ее вложить под проценты на депо, принесла бы за прошлый год 12% профита... но понты.... понты... Одна поездка на Мальдивы приблизительно равна двум поездкам в Тай или 4-м поездкам в Египет. Разница между премиальной поездкой и поездкой среднего класса, если ее вложить под проценты на депо, принесла бы за прошлый год 12% профита... но понты.... понты...

На деньги на поездку на море квартиру не купишь, поэтому они свободно тратятся. Вы же в супермаркете не считаете, что если купите йогурт подешевле, сколько можно будет заработать проинвестировав сэкономленные деньги. Когда же стоит вопрос потратить на машину сумму, сопоставимую со стоимостью нескольких квартир, у меня срабатывает психологическая блокировка.На одной чаше весов реальный актив, который в перспективе будет дорожать, благодарные арендаторы, которые за год заплатят реальные деньги, которые можно потратить на себя как угодно.На другой дорогая машина, которая каждый год дешевеет на 20-30%, даже если не ездит. Головная боль, чтобы не угнали, не разбилась в ДТП. С нормальной машиной проще. Что случилось, пошел, купил новую. Как разбить телефон. Неприятно, но не смертельно.А какой мне с нее профит? Зависть знакомых и соседей? Внимание молодых девушек, в душе готовых стать проститутками/содержанками? Это не мой профиль.Поэму я езжу на современной, безопасной, надежной, купленной в салоне машине не премиального уровня. Не "джип".PS Модераторы, можно завтра почистить эти сообщения, как флуд и оффтоп?