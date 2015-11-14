Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Куда еще вкладывать деньги, чтобы сохранить их в перспективе до старости? Доллары, накупить смартфонов или сахара? Смешно.
Лучшего актива для сбережений, чем деньги еще не придумали. Иначе, почему депоставки в надежных зарубежных банках такие низкие? Или вы знаете тип активов, который с вероятностью выше 50% не подешевеет? Цены на недвигу и любой другой товар постоянно меняются во всем мире. Если вам интересно постоянно держать руку на пульсе, перекладывать деньги из одной инвестиции в другую, фиксируя прибыль и убытки, грамотно хеджировать риски, то сможете сохранить капитал. А просто купить что-то одно и сидеть это игра в рулетку.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Vlad442 написав:Во-первых у меня нет джипа. Разница между премиальным джипом и машиной среднего класса, если ее вложить в квартиры под аренду будет приносить мне около 7% годовых. Можно раз в год на Мальдивы слетать ... Я не такой фанат понтов...
Одна поездка на Мальдивы приблизительно равна двум поездкам в Тай или 4-м поездкам в Египет. Разница между премиальной поездкой и поездкой среднего класса, если ее вложить под проценты на депо, принесла бы за прошлый год 12% профита... но понты.... понты...
На деньги на поездку на море квартиру не купишь, поэтому они свободно тратятся. Вы же в супермаркете не считаете, что если купите йогурт подешевле, сколько можно будет заработать проинвестировав сэкономленные деньги. Когда же стоит вопрос потратить на машину сумму, сопоставимую со стоимостью нескольких квартир, у меня срабатывает психологическая блокировка. На одной чаше весов реальный актив, который в перспективе будет дорожать, благодарные арендаторы, которые за год заплатят реальные деньги, которые можно потратить на себя как угодно. На другой дорогая машина, которая каждый год дешевеет на 20-30%, даже если не ездит. Головная боль, чтобы не угнали, не разбилась в ДТП. С нормальной машиной проще. Что случилось, пошел, купил новую. Как разбить телефон. Неприятно, но не смертельно. А какой мне с нее профит? Зависть знакомых и соседей? Внимание молодых девушек, в душе готовых стать проститутками/содержанками? Это не мой профиль. Поэму я езжу на современной, безопасной, надежной, купленной в салоне машине не премиального уровня. Не "джип".
PS Модераторы, можно завтра почистить эти сообщения, как флуд и оффтоп?
Эгоист написав:Лучшего актива для сбережений, чем деньги еще не придумали.
Деньги это бумага. Любые. Что гривна, что доллар. Много примеров в истории , когда люди их разными способами лишались. На наш век пришлось несколько взлетов и падений гривны. Некоторые даже помнят гиперинфляцию и смерть советского рубля, который тоже когда-то казался вечным. Недвижимость это реальный актив. Не идеальный - идеальных активов не существует, но один из лучших. Точней самый лучший в долговременной перспективе.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Вів 20 бер, 2018 18:23, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Поэтому совет все продавать в Кропивницком и покупать в Киеве полностью поддерживаю.
ага. Продай в Кропивницком трёху за 18 и купи в Киеве ...шо? и работай...где???
Человек сегодня на этой ветке отписался, что едет смотреть гостинку за 15. В итоге что получится: ново-киевлянин с жильем и пропиской + 3ку еще остается на беху с литовскими номерам!
Востаннє редагувалось Эгоист в Вів 20 бер, 2018 18:33, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
По 1й ссылке рендеры теплицы за овердокуя денег. По 2й ссылке какое то УГ аналогично по деньгам с жлоболофтом от Флая. Кстати в рекламе не раскрыт вопрос "откуда берется вода и куда деваются какашки"
Кстати, Вы бы такое купили для жизни?
Так это же только первые шаги. Кстати, друг переехал на работу в Цюрих. Присылал фотки тамошней недвиги под аренду. Я, честно говоря, удивился. Где-то уровень застройки Софиевской Борщаговки. При этом цены как на Грушевского 9А. Вот здесь, я думаю, и начнут работать первые строительные 3D-принтеры, которые будут печатать 4-5-этажные дома. И конечно, они будут сильно отличаться от того, что по ссылкам.
airmax78 написав:друг переехал на работу в Цюрих. Присылал фотки тамошней недвиги под аренду. Я, честно говоря, удивился. Где-то уровень застройки Софиевской Борщаговки. При этом цены как на Грушевского 9А
это Вы еще не видели что сдается в Лондоне за овер 1кфунтов, примерно соизмеримо с ожидаемым результатом Флайремонта что по качеству и по площади
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский