Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Vlad442 написав:Поэтому совет все продавать в Кропивницком и покупать в Киеве полностью поддерживаю.
ага. Продай в Кропивницком трёху за 18 и купи в Киеве ...шо? и работай...где???
Человек сегодня на этой ветке отписался, что едет смотреть гостинку за 15. В итоге что получится: ново-киевлянин с жильем и пропиской + 3ку еще остается на беху с литовскими номерам!
Хозяин квартиры отморозился, на встречу для просмотра не явился и выключил телефон. Риелтер извинился но ничего сделать не может, по телефону в объявлении "от хозяина" никто не ответил весь день, так что вероятность фейка остается. Зато проверил, ценой проезда в троллейбусе и потери часа времени. В принципе могу подняться на 8й этаж, квартира по виду из окна кухни и этажу идентифицируется однозначно - планировка типичная, свет в окне отсутствует, окно как и в объявлении советское. С расположением тоже не супер - далеко от метро и тянучки в час пик. С учетом смарт площади даже после ремонта дорого не сдашь.