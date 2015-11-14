RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 624625626627

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 700
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
148
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
109
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
106
Всього голосів : 700
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:07

  Жук написав:Котедж по ціні ланоса
https://www.olx.ua/obyavlenie/kotedzh-p ... xi5vE.html

И гараж есть! Дуля шаромыгам с их паркингами!
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3006
З нами з: 22.08.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:31

  Эгоист написав:
  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Поэтому совет все продавать в Кропивницком и покупать в Киеве полностью поддерживаю.

ага. Продай в Кропивницком трёху за 18 и купи в Киеве ...шо? и работай...где???

Человек сегодня на этой ветке отписался, что едет смотреть гостинку за 15.
В итоге что получится: ново-киевлянин с жильем и пропиской + 3ку еще остается на беху с литовскими номерам!

Хозяин квартиры отморозился, на встречу для просмотра не явился и выключил телефон. Риелтер извинился но ничего сделать не может, по телефону в объявлении "от хозяина" никто не ответил весь день, так что вероятность фейка остается. Зато проверил, ценой проезда в троллейбусе и потери часа времени.
В принципе могу подняться на 8й этаж, квартира по виду из окна кухни и этажу идентифицируется однозначно - планировка типичная, свет в окне отсутствует, окно как и в объявлении советское.
С расположением тоже не супер - далеко от метро и тянучки в час пик. С учетом смарт площади даже после ремонта дорого не сдашь.
v0f41k
 
Повідомлень: 369
З нами з: 14.11.08
Подякував: 142 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 624625626627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, v0f41k і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1031, 1032, 1033
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10324 1888281
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 13:17
Frant
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20589
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 97948
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Південний (666)
20.03.2018 19:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.