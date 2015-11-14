Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Vlad442 написав:Поэтому совет все продавать в Кропивницком и покупать в Киеве полностью поддерживаю.
ага. Продай в Кропивницком трёху за 18 и купи в Киеве ...шо? и работай...где???
Человек сегодня на этой ветке отписался, что едет смотреть гостинку за 15. В итоге что получится: ново-киевлянин с жильем и пропиской + 3ку еще остается на беху с литовскими номерам!
Хозяин квартиры отморозился, на встречу для просмотра не явился и выключил телефон. Риелтер извинился но ничего сделать не может, по телефону в объявлении "от хозяина" никто не ответил весь день, так что вероятность фейка остается. Зато проверил, ценой проезда в троллейбусе и потери часа времени. В принципе могу подняться на 8й этаж, квартира по виду из окна кухни и этажу идентифицируется однозначно - планировка типичная, свет в окне отсутствует, окно как и в объявлении советское. С расположением тоже не супер - далеко от метро и тянучки в час пик. С учетом смарт площади даже после ремонта дорого не сдашь.
v0f41k написав:Хозяин квартиры отморозился, на встречу для просмотра не явился и выключил телефон. Риелтер извинился но ничего сделать не может, по телефону в объявлении "от хозяина" никто не ответил весь день, так что вероятность фейка остается. Зато проверил, ценой проезда в троллейбусе и потери часа времени. В принципе могу подняться на 8й этаж, квартира по виду из окна кухни и этажу идентифицируется однозначно - планировка типичная, свет в окне отсутствует, окно как и в объявлении советское. С расположением тоже не супер - далеко от метро и тянучки в час пик. С учетом смарт площади даже после ремонта дорого не сдашь.
За сколько по-вашему ее можно сдать?
Востаннє редагувалось Эгоист в Вів 20 бер, 2018 19:53, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Я ж не видел что там внутри, может она после покойника, мелкого пожара или наркопритона и ремонт в 5к$ не уложится даже своими силами. Если делать бюджетный ремонт за 5к$ своими силами то за 4-5кГрн. За расчетные 12 лет затраты отобьются при 4кгрн, но это при условии стабильности курса, что нереально.
Востаннє редагувалось v0f41k в Вів 20 бер, 2018 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Нормальды! Дорогожичи место жирное, правый берег, метро, парк.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Я ж не видел что там внутри, может она после покойника, мелкого пожара или наркопритона и ремонт в 5к$ не уложится даже своими силами. Если делать бюджетный ремонт за 5к$ своими силами то за 4-5кГрн. За расчетные 12 лет затраты отобьются при 4кгрн, но это при условии стабильности курса, что нереально.
Такое только для жизни покупать, ремонт только своими силами, на сэкономленное - беха на литовских. А если б это все, еще и на Дорогожичах..
Востаннє редагувалось Эгоист в Вів 20 бер, 2018 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
v0f41k написав:... Я ж не видел что там внутри, может она после покойника, мелкого пожара или наркопритона и ремонт в 5к$ не уложится даже своими силами. Если делать бюджетный ремонт за 5к$ своими силами то за 4-5кГрн. За расчетные 12 лет затраты отобьются при 4кгрн, но это при условии стабильности курса, что нереально.
Такое надо для себя покупать и не спешить с ремонтом. А если б еще и на Дорогожичах..
Вышгородская 10 за 15к$ - 9 остановок от Петровки, 12 остановок от Лукьяновки... Не спешить с ремонтом это чтобы потерять на комуналке и подождать проседания цен аренды? Для себя надо покупать в частном секторе пригорода 30км зоны, где во дворе можно гараж поставить.
v0f41k написав:Вышгородская 10 за 15к$ - 9 остановок от Петровки, 12 остановок от Лукьяновки... Не спешить с ремонтом это чтобы потерять на комуналке и подождать проседания цен аренды? Для себя надо покупать в частном секторе пригорода 30км зоны, где во дворе можно гараж поставить.
Какие остановки? А бэха на литовских на что? Не спешить с ремонтом это ремонт в стиле лофт. Частный сектор это на любителя.
А пару лет назад, за 17куе кажись можно было Патриотику проинвестировать, сремонтом от строителей.
Востаннє редагувалось Эгоист в Вів 20 бер, 2018 20:52, всього редагувалось 2 разів.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США