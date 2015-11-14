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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 625626627628

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 700
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
148
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
109
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
106
Всього голосів : 700
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:42

  Жук написав:вести с полей.
продана 1к на Дорогожичах. дом кирпич 5/5, общая площадь 25 кв.м, кухня 4 кв.м, ванная совмещённая 4 кв.м.

цена 24900. ушла за неделю

фото для оценки:
http://i.piccy.info/i9/96e1020698f4174b ... 882099.jpg
http://i.piccy.info/i9/ee6aa7bd2c838fce ... 215359.jpg
http://i.piccy.info/i9/37390af49497d2d4 ... 548852.jpg
http://i.piccy.info/i9/d14dd2bbf17c902f ... 215597.jpg

Фото подъезда есть? Подъезд с ремонтом или без?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:44

  zahar_ написав:Фото подъезда есть? Подъезд с ремонтом или без?

Какая разница, с ремонтом он или без? Вам же не в подъезде жить.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:49

  J_P написав:
  Corpocrator написав:J_P, нет не правильно поняли - описанное Вами, это загон для скотины "которая сама себя одомашнила"(с) Та же "Патриотика", вид сбоку. Зачем так жить? хотя кому как..

Ну вы, батенька, даете. ))))
Неужели не видите разницы (к примеру) между "Оболлонь-Скай" (правда только то, что на озеро и высокие этажи на проспект) и Патриотикой?
Лично я влоШился в Оболонь-Скай и пока(!) чувствую себя гораздо менее "одомашенным" и "скотом", чем если бы взял что-то большее, но в "Патриотике".
А если вы о собственном доме за городом глаголите - то смею вас расстроить: подъездные пути к г. Киеву не располагают к житью на природе (при наличии детей и необходимости ездить в офис каждый день).
Просьба: приведите (для наглядности) пример киевской недвиги, где можно почувствовать себя человеком, а не "ско...машенным"?

"ГП 30-32" там 2 "П" живут и не жужжат.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:54

  Эгоист написав:
  zahar_ написав:Фото подъезда есть? Подъезд с ремонтом или без?

Какая разница, с ремонтом он или без? Вам же не в подъезде жить.

Большая. По состоянию подъезда и есть там тусовки или нет ассоциальных лиц, курят ли жильцы в подъезде можно просчитать какой контингент будет будет вашими соседями.
Опять же таки 5 этаж. Какое состояние крыши не мешало бы посмотреть.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:00

  zahar_ написав:Большая. По состоянию подъезда и есть там тусовки или нет ассоциальных лиц, курят ли жильцы в подъезде можно просчитать какой контингент будет будет вашими соседями.

Тусовки ассоциальных лиц могут снять или купить квартиру и заехать в дом уже после вашей сделки. Особенно если учесть, что скоро всё это добро будут массово сливать за сколько дадут.
Хотя, Дорогожичи, это конечно не Тампере :!:
Востаннє редагувалось Эгоист в Вів 20 бер, 2018 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:05

  Эгоист написав:
  zahar_ написав:Большая. По состоянию подъезда и есть там тусовки или нет ассоциальных лиц, курят ли жильцы в подъезде можно просчитать какой контингент будет будет вашими соседями.

Тусовки ассоциальных лиц могут снять квартиру и заехать в дом уже после вашей сделки. :mrgreen:

Эгоист - не крутите динамо.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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