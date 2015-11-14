Corpocrator написав: J_P, нет не правильно поняли - описанное Вами, это загон для скотины "которая сама себя одомашнила"(с) Та же "Патриотика", вид сбоку. Зачем так жить? хотя кому как..

, нет не правильно поняли - описанное Вами, это загон для скотины "которая сама себя одомашнила"(с) Та же "Патриотика", вид сбоку. Зачем так жить? хотя кому как..

Ну вы, батенька, даете. ))))Неужели не видите разницы (к примеру) между "Оболлонь-Скай" (правда только то, что на озеро и высокие этажи на проспект) и Патриотикой?Лично я влоШился в Оболонь-Скай и пока(!) чувствую себя гораздо менее "одомашенным" и "скотом", чем если бы взял что-то большее, но в "Патриотике".А если вы о собственном доме за городом глаголите - то смею вас расстроить: подъездные пути к г. Киеву не располагают к житью на природе (при наличии детей и необходимости ездить в офис каждый день).: приведите (для наглядности) пример киевской недвиги, где можно почувствовать себя, а не "ско...машенным"?