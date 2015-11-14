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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 626627628629

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 700
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
148
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
109
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
106
Всього голосів : 700
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

akurt написав:
Я здесь живу, когда не живу в Украине.
В аренду ничего не сдают - здесь только долговременная аренда разрешена - на 12 месяцев, не меньше.
За аренду возьмете не больше, чем в Украине, а то и меньше...
Кроме того - как Вы знаете, только в Украине никто не платит никаких налогов - здесь платят. И не малые: 20-27-35 процентов.
Я считаю: нет смысла. Хотя сдают...
Тут предыстория такая:
- мы подсчитали, что для того, чтобы жить в наше время в Украине хорошо, надо иметь в месяц чистого дохода 1000 долларов в месяц, тогда: а) построить свечной заводик за 150 000$ и платить налоги с утра до вечера, ночью отбиваясь от проверок и наездов; с утра посещать суды, добиваясь снятия ареста со счетов фирмы. б) достаточно вложить 150 000$ в беспроблемное в наши суровые дни дело - сдачу трех однушек в аренду.
- "пассивный доход" чистыми тогда составит не менее 1 000 $ в месяц.
- можно эти деньги тратить на покупку крохмалосодержащего сырка "Фанни" по 32 гривны или по 132 гривны сделанной из клея для обоев КМЦ колбасы типа "Дохтурская".
- хорошо покушав указанные продукты - выйти на мороз и чистить снег.
- а можно сделать приятнее: за те же деньги, что Днепре, Киеве или Львове продают ж/б параллелепипеды внутри отлитых из бетона стен и колонн, купить готовую классную ласковую квартирку в Анталии с полным ремонтом, частично с мебелью и плавательным бассейном, и кушать клубнику (сегодня купил по 5 лир или по 35 гривен килограмм).
Вчера сидели на балконе и кушали мороженное... темнело...
- деньги от квартирантов приходят на карту Приватбанка, А-банка или Альфа-банка.
Тут каждый выбирает сам.

Только вернулся с рынка...

- помидоры 2,5 лиры - 15 гривен
- огурцы 4 лиры - 28 гривен
- синие 3 лиры - 21 гривна
- клубника 5 лир - 35 гривен
- груши - 2,5 лиры - 15 гривен
- перец сладкий (взяли 3 вида) - 8 лир - 56 гривен
- апельсины - 1,5 лиры - 10 гривен...
Делаю апельсиновый фреш...
С рынка шел мимо нового строительства - грех не промониторить... бетон еще не льют...

P.S. Приятели должны были выехать из Днепра ко мне в гости - на авто - в пятницу - не выедут - не могут откопать авто от снега. Едут через славную Украину со скоростными трассами, винную Молдову, танцующую Румынию, славящуюся брынзой Болгарию, красивый ночью Стамбул.
Что им еще делать: весь бизнес, забравший всю юность и половину здоровья закрыли, свернули, продали, вложились в несколько квартир - сдают поглаживают себя по животику от счастья.

Умолял не покупать перед поездкой в Днепре никаких кроссовок по 3 400 гривен - тут купят самые лучшие по 1 400 (а обычно кроссовки тут стоят 280 гривен) - чего бабло зря метать?
Грушку будете? Нет?
А апельсинчик? Тоже нет? Ну и ладно, пойду соседей угощу - только заехали сегодня, из Нидерландов - крутили крутили замок входной двери - никак не открылась. Дикие, что с них взять: им повезло, что я как раз с рынка пришел, я взял им и сразу открыл... Сейчас вот им мебель завозят. Тут доставка и занос в квартиру со сборкой - бесплатно...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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