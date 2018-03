Додано: Сер 21 бер, 2018 08:18

"Украину признали одной из самых дешевых в мире стран. Более низкий уровень жизни только в Пакистане и Египте, — сообщается в исследовании The Cost of Living Around the World 2018, которое основано на индексе Numbeo. Также в первую пятерку попали Индия и Тунис."