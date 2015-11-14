Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Я что то не понял, а что польский гастрик Флаймен вернулся в Украину?? А то подсвеченные посты дают понимание что это так. Причину он озвучивал или не? Как же так? Где же рассказы про ,, паЧпорт билои людыны?,, про автобусы по расписанию, про дешевую ипотеку и про чудо зарплаты в злотых и аренду комнаты у деда под щецином?? Где повествования про кисельные берега там, злочынну владу и унту тут?? Все, Бобик сдох?
Неужто спустя 2 года дошло что такой шары как в Украине там нет, и чтоб получать и что то там заработать там надо РАБОТАТЬ а не штаны на форуме протирать. или наконец то поляки рассмотрели какого работника они взяли, который штаны в рабочее время на форумах протирал и поперли с работы ай да поляки, ай да молодцы, я в них верил.
Что ж пошло не так? Уже не надо пасспорт белого человека? А как дышал, как дышал!!! Теперь я так понял ремонтирует свой полуподвал в ипенях?? Фото ремонта однозначно в Мемориз, такой хит удалять нельзя. сливная труба и 4-5 углов под 90 градусов это мощно. А подача воды на уровне пояса для изза того что на земле не очень удобно паять это хит года. Но то такое. А если серьёзно, то самая главная ошибка-это проектирование. Умывальник находится не на той стене. Его надо было вешать на ту стену кирпично-бетонную. Объясню почему. Для того чтобы помыть руки или умыться то нужно наклониться. И в таком случае жЕппа бы торчала в место где не мешала бы ничему. И рядом на этой же стене можно было бы разместить душевую или унитаз. В таком размещении как у флаймена душевая уже не станет. Или надо будет щимиться боком между умывальником и душевой, но тогда будет очень неудобно умываться и некуда наклоняться(жЕппа будет упираться в душевую). Но, кажется никто особо ничем не заморачивается , понаблюдаем что выйдет в итоге
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79 написав:Я что то не понял, а что польский гастрик Флаймен вернулся в Украину?? А то подсвеченные посты дают понимание что это так. Причину он озвучивал или не? Как же так? Где же рассказы про ,, паЧпорт билои людыны?,, про автобусы по расписанию, про дешевую ипотеку и про чудо зарплаты в злотых и аренду комнаты у деда под щецином?? Где повествования про кисельные берега там, злочынну владу и унту тут?? Все, Бобик сдох?
Неужто спустя 2 года дошло что такой шары как в Украине там нет, и чтоб получать и что то там заработать там надо РАБОТАТЬ а не штаны на форуме протирать. или наконец то поляки рассмотрели какого работника они взяли, который штаны в рабочее время на форумах протирал и поперли с работы ай да поляки, ай да молодцы, я в них верил.
Что ж пошло не так? Уже не надо пасспорт белого человека? А как дышал, как дышал!!! Теперь я так понял ремонтирует свой полуподвал в ипенях?? Фото ремонта однозначно в Мемориз, такой хит удалять нельзя. сливная труба и 4-5 углов под 90 градусов это мощно. А подача воды на уровне пояса для изза того что на земле не очень удобно паять это хит года. Но то такое. А если серьёзно, то самая главная ошибка-это проектирование. Умывальник находится не на той стене. Его надо было вешать на ту стену кирпично-бетонную. Объясню почему. Для того чтобы помыть руки или умыться то нужно наклониться. И в таком случае жЕппа бы торчала в место где не мешала бы ничему. И рядом на этой же стене можно было бы разместить душевую или унитаз. В таком размещении как у флаймена душевая уже не станет. Или надо будет щимиться боком между умывальником и душевой, но тогда будет очень неудобно умываться и некуда наклоняться(жЕппа будет упираться в душевую). Но, кажется никто особо ничем не заморачивается , понаблюдаем что выйдет в итоге
Клубника начнется и всё будет:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Можно хоть мульйон в месяц за обучение платить, но если реальность за окном вообще не коррелирует с тем, чему тебя пытаются научить и пониманием что это займет 15 лет - дила нэ будэ. Для общего развития полезно заглянуть в жизни и мысли подрастающего поколения, там лет с 10 уже такой трешак местами, что нам в опасных гетто-дворах 90х и не снился.
Намекаете, что пора собирать чемоданы а тему -закрывать за неимением смысла ?
Лично я понял это по-другому: жильем в Киеве будут называться исключительно комплексы с огороженной территорией, с достаточным кол-вом паркомест и пешей доступности метро (до 7 минут), возле которого нет базаров и конечных остановок маршруток. Все остальное будет называться гетто... Я правильно вас понял? )))))
Не могу удержаться и добавлю, что в этом же комплексе должны находиться: детский садик, школа, институт для детей, офис для работы и вертолетная площадка - чтобы по быстрому в Борисполь или Жуляны. Вокруг то будет сплошное гетто! Зачем туда выходить?
ziko07 написав:Не могу удержаться и добавлю, что в этом же комплексе должны находиться: детский садик, школа, институт для детей, офис для работы и вертолетная площадка - чтобы по быстрому в Борисполь или Жуляны. Вокруг то будет сплошное гетто! Зачем туда выходить?
Зря смеетесь.
Новопечерские липки - пока единственный комплекс, в котором все это есть (кроме ВУЗа).
Кроме того, там есть спортзал с бассейном, магазины, кафе, картинная галерея, банк, теннисный корт, свой небольшой парк, фонтаны, etc.
richbitch написав:Кстати, многие квартиранты, которые возмущаются ценой аренды - не в состоянии купить даже мебель.
Тягати меблі за собою - ще те "задоволення". "Два переїзди = одна пожежа".
richbitch написав:Экономика пробивает дно, а с ней и стандарты.
При Юще, до 2009 года стандартом однухи в новострое было 60кв.м. Потом метраж плавно уменьшался до 45кв.м вплоть до 2014 года. Ну а очередная крыза снова обвалила стандарты - до 35кв.м, а сейчас нас уже убеждают что и 21 кв.м это отлично - вон за границами в 9кв.м живут!
"Украину признали одной из самых дешевых в мире стран. Более низкий уровень жизни только в Пакистане и Египте, — сообщается в исследовании The Cost of Living Around the World 2018, которое основано на индексе Numbeo. Также в первую пятерку попали Индия и Тунис."