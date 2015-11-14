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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 627628629630>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 700
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
148
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
109
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
106
Всього голосів : 700
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:23

Я что то не понял, а что польский гастрик Флаймен вернулся в Украину?? А то подсвеченные посты дают понимание что это так.
Причину он озвучивал или не? :mrgreen:
Как же так? Где же рассказы про ,, паЧпорт билои людыны?,, про автобусы по расписанию, про дешевую ипотеку :mrgreen: и про чудо зарплаты в злотых и аренду комнаты у деда под щецином?? Где повествования про кисельные берега там, злочынну владу и унту тут?? Все, Бобик сдох?

Неужто спустя 2 года дошло что такой шары как в Украине там нет, и чтоб получать и что то там заработать там надо РАБОТАТЬ а не штаны на форуме протирать.
или наконец то поляки рассмотрели какого работника они взяли, который штаны в рабочее время на форумах протирал и поперли с работы :!: ай да поляки, ай да молодцы, я в них верил. :)

Что ж пошло не так? Уже не надо пасспорт белого человека? А как дышал, как дышал!!!
Теперь я так понял ремонтирует свой полуподвал в ипенях?? Фото ремонта однозначно в Мемориз, такой хит удалять нельзя. :mrgreen: сливная труба и 4-5 углов под 90 градусов это мощно. А подача воды на уровне пояса для изза того что на земле не очень удобно паять это хит года.
Но то такое.
А если серьёзно, то самая главная ошибка-это проектирование. Умывальник находится не на той стене. Его надо было вешать на ту стену кирпично-бетонную. Объясню почему. Для того чтобы помыть руки или умыться то нужно наклониться. И в таком случае жЕппа бы торчала в место где не мешала бы ничему. И рядом на этой же стене можно было бы разместить душевую или унитаз. В таком размещении как у флаймена душевая уже не станет. Или надо будет щимиться боком между умывальником и душевой, но тогда будет очень неудобно умываться и некуда наклоняться(жЕппа будет упираться в душевую). Но, кажется никто особо ничем не заморачивается , понаблюдаем что выйдет в итоге
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:37

  Жека79 написав:Я что то не понял, а что польский гастрик Флаймен вернулся в Украину?? А то подсвеченные посты дают понимание что это так.
Причину он озвучивал или не? :mrgreen:
Как же так? Где же рассказы про ,, паЧпорт билои людыны?,, про автобусы по расписанию, про дешевую ипотеку :mrgreen: и про чудо зарплаты в злотых и аренду комнаты у деда под щецином?? Где повествования про кисельные берега там, злочынну владу и унту тут?? Все, Бобик сдох?

Неужто спустя 2 года дошло что такой шары как в Украине там нет, и чтоб получать и что то там заработать там надо РАБОТАТЬ а не штаны на форуме протирать.
или наконец то поляки рассмотрели какого работника они взяли, который штаны в рабочее время на форумах протирал и поперли с работы :!: ай да поляки, ай да молодцы, я в них верил. :)

Что ж пошло не так? Уже не надо пасспорт белого человека? А как дышал, как дышал!!!
Теперь я так понял ремонтирует свой полуподвал в ипенях?? Фото ремонта однозначно в Мемориз, такой хит удалять нельзя. :mrgreen: сливная труба и 4-5 углов под 90 градусов это мощно. А подача воды на уровне пояса для изза того что на земле не очень удобно паять это хит года.
Но то такое.
А если серьёзно, то самая главная ошибка-это проектирование. Умывальник находится не на той стене. Его надо было вешать на ту стену кирпично-бетонную. Объясню почему. Для того чтобы помыть руки или умыться то нужно наклониться. И в таком случае жЕппа бы торчала в место где не мешала бы ничему. И рядом на этой же стене можно было бы разместить душевую или унитаз. В таком размещении как у флаймена душевая уже не станет. Или надо будет щимиться боком между умывальником и душевой, но тогда будет очень неудобно умываться и некуда наклоняться(жЕппа будет упираться в душевую). Но, кажется никто особо ничем не заморачивается , понаблюдаем что выйдет в итоге

Клубника начнется и всё будет:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:59

судя по гуглу, ирпень, вышгород и глеваха едут без пробок, а петропавловская борщага -вишневое-крюковщина - полный трындец. не весь пригород одинаково полезен
Востаннє редагувалось trololo в Сер 21 бер, 2018 10:01, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:59

  J_P написав:
  es77 написав:
  Corpocrator написав:про демографию:

Можно хоть мульйон в месяц за обучение платить, но если реальность за окном вообще не коррелирует с тем, чему тебя пытаются научить и пониманием что это займет 15 лет - дила нэ будэ.
Для общего развития полезно заглянуть в жизни и мысли подрастающего поколения, там лет с 10 уже такой трешак местами, что нам в опасных гетто-дворах 90х и не снился.


Намекаете, что пора собирать чемоданы а тему -закрывать за неимением смысла ?

Лично я понял это по-другому: жильем в Киеве будут называться исключительно комплексы с огороженной территорией, с достаточным кол-вом паркомест и пешей доступности метро (до 7 минут), возле которого нет базаров и конечных остановок маршруток.
Все остальное будет называться гетто...
Я правильно вас понял? )))))

Не могу удержаться и добавлю, что в этом же комплексе должны находиться: детский садик, школа, институт для детей, офис для работы и вертолетная площадка - чтобы по быстрому в Борисполь или Жуляны. Вокруг то будет сплошное гетто! Зачем туда выходить? :D :D :D
ziko07
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:05

  trololo написав:судя по гуглу, ирпень, вышгород и глеваха едут без пробок, а петропавловская борщага -вишневое-крюковщина - полный трындец. не весь пригород одинаково полезен

Козын отлично едет.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:06

  ziko07 написав:Не могу удержаться и добавлю, что в этом же комплексе должны находиться: детский садик, школа, институт для детей, офис для работы и вертолетная площадка - чтобы по быстрому в Борисполь или Жуляны. Вокруг то будет сплошное гетто! Зачем туда выходить? :D :D :D


Зря смеетесь.

Новопечерские липки - пока единственный комплекс, в котором все это есть (кроме ВУЗа).

Кроме того, там есть спортзал с бассейном, магазины, кафе, картинная галерея, банк, теннисный корт, свой небольшой парк, фонтаны, etc.

Поэтому люди с деньгами там хотят жить.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:25

  trololo написав:судя по гуглу, ирпень, вышгород и глеваха едут без пробок, а петропавловская борщага -вишневое-крюковщина - полный трындец. не весь пригород одинаково полезен

Гугл вообще лажает с пробками
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  richbitch написав:Новопечерские липки - пока единственный комплекс, в котором все это есть (кроме ВУЗа).

Кроме того, там есть спортзал с бассейном, магазины, кафе, картинная галерея, банк, теннисный корт, свой небольшой парк, фонтаны, etc.

Поэтому люди с деньгами там хотят жить.

ВУЗа нет, потому что специальности должны быть специфическими: казнокрад, взяточник, решала, серый кардинал и т.д.
Кроме ВУза там нет своего суда и своей тюрьмы...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:31

  richbitch написав:
  ziko07 написав:Не могу удержаться и добавлю, что в этом же комплексе должны находиться: детский садик, школа, институт для детей, офис для работы и вертолетная площадка - чтобы по быстрому в Борисполь или Жуляны. Вокруг то будет сплошное гетто! Зачем туда выходить? :D :D :D


Зря смеетесь.

Новопечерские липки - пока единственный комплекс, в котором все это есть (кроме ВУЗа).

Кроме того, там есть спортзал с бассейном, магазины, кафе, картинная галерея, банк, теннисный корт, свой небольшой парк, фонтаны, etc.

Поэтому люди с деньгами там хотят жить.


Так ? Так -а що там між будинками відстані майже як в Патріотиці - це нормально ?
Поверхів і народу поменше , правда ... :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:34

Frant
Опять сбрехали пане дОцент
"При составлении рейтинга исследователи учитывали десятки различных факторов — начиная от стоимости блюд в средних ресторанах и заканчивая ценами на абонемент в спортзал, бутылку вина и чашку капучино."
Это рейтинг не низкого уровня жизни, а рейтинг уровня низких цен. Так зраду пытались донести, что даже не дочитали полностью :)
pesikot
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