Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
richbitch написав:Не могу удержаться и добавлю, что в этом же комплексе должны находиться: детский садик, школа, институт для детей, офис для работы и вертолетная площадка - чтобы по быстрому в Борисполь или Жуляны. Вокруг то будет сплошное гетто! Зачем туда выходить?
Это ЖК Престиж Холл! Кстати, курсы + международная лицензия пилота вертолета = 25куе в Киеве. Крутая инвестиция в образование!
Востаннє редагувалось Эгоист в Сер 21 бер, 2018 10:59, всього редагувалось 2 разів.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
J_P написав:Неужели не видите разницы (к примеру) между "Оболлонь-Скай" (правда только то, что на озеро и высокие этажи на проспект) и Патриотикой?
В какую сумму денег вылилась эта разница? А за пределами парадного ЖК "Оболлонь-Скай" уже Маями или всё тот же город Киев?
1) наверно в 2 раза 2) Нью-Йорк. Район Центрл Парка (начало). Небольшая (очень небольшая) квартира за 1,5 ляма. Причем, окна в окна (стриты очень узкие). "За пределами" парадного - не более 7-10 остановок сабвея(метро) -- начинается Гарлем. Все тот же город Нью-Йорк.))))И ничего, живут люди...
На сегодня, большинство новых проектов в Киеве - застройка целыми массивами. И чем дороже массив, тем больше желание "отделиться" стеной и секьюрити от внешнего мира. Мне тут в личку подсказывали, что фешенебельные массивы - тоже отстой. И единственно, где можно жить - это частные дома в черте города. Готов согласиться, но чтобы реализовать этот вариант в современном стиле (потолки 3м, гараж на 2 машины) нужно уж слишком много денег.
Жека79 написав:Я что то не понял, а что польский гастрик Флаймен вернулся в Украину?? А то подсвеченные посты дают понимание что это так. Причину он озвучивал или не? Как же так? Где же рассказы про ,, паЧпорт билои людыны?,, про автобусы по расписанию, про дешевую ипотеку и про чудо зарплаты в злотых и аренду комнаты у деда под щецином?? Где повествования про кисельные берега там, злочынну владу и унту тут?? Все, Бобик сдох?
Неужто спустя 2 года дошло что такой шары как в Украине там нет, и чтоб получать и что то там заработать там надо РАБОТАТЬ а не штаны на форуме протирать. или наконец то поляки рассмотрели какого работника они взяли, который штаны в рабочее время на форумах протирал и поперли с работы ай да поляки, ай да молодцы, я в них верил.
Что ж пошло не так? Уже не надо пасспорт белого человека? А как дышал, как дышал!!! Теперь я так понял ремонтирует свой полуподвал в ипенях?? Фото ремонта однозначно в Мемориз, такой хит удалять нельзя. сливная труба и 4-5 углов под 90 градусов это мощно. А подача воды на уровне пояса для изза того что на земле не очень удобно паять это хит года. Но то такое. А если серьёзно, то самая главная ошибка-это проектирование. Умывальник находится не на той стене. Его надо было вешать на ту стену кирпично-бетонную. Объясню почему. Для того чтобы помыть руки или умыться то нужно наклониться. И в таком случае жЕппа бы торчала в место где не мешала бы ничему. И рядом на этой же стене можно было бы разместить душевую или унитаз. В таком размещении как у флаймена душевая уже не станет. Или надо будет щимиться боком между умывальником и душевой, но тогда будет очень неудобно умываться и некуда наклоняться(жЕппа будет упираться в душевую). Но, кажется никто особо ничем не заморачивается , понаблюдаем что выйдет в итоге
1. завєтна бумажка возлє сердца 2. понаухал, ібо тут надо сдєлать койкакіє діла 3. міні душ буде не кабінка, а із шторкою з клєйонки 4. труби можна буде і перепають внизу, а може так і лишиться, хз. 5. один угол беде викинуто, другий із 90гр. заміниться на 45гр. 6. умивальник можна буде перевішати, но тогда для душа буде тіснувато, да і в мене нема возмоності висверлювать бєтон (кірпіч простчє - наскрізь діаметром 8 і кріплення умивальника М8 болтом с гайком)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.