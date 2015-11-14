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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 627628629630

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 700
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
148
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
109
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
106
Всього голосів : 700
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:53

печерск и будущий проспект леси украинки с крыши дома на углу владимирской и караваевской (ныне льва толстого)
1914 год


Зображення

большая васильковская, 1930-й

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:53

  Serg-ik написав:
  richbitch написав:Новопечерские липки - пока единственный комплекс, в котором все это есть (кроме ВУЗа).

Кроме того, там есть спортзал с бассейном, магазины, кафе, картинная галерея, банк, теннисный корт, свой небольшой парк, фонтаны, etc.

Поэтому люди с деньгами там хотят жить.

ВУЗа нет, потому что специальности должны быть специфическими: казнокрад, взяточник, решала, серый кардинал и т.д.
Кроме ВУза там нет своего суда и своей тюрьмы...

Там не нужна тюрьма - будет стоять пустовать. Максимальная мера пресечения для жильцов НЛ: домашний арест и электронный браслет. Дальше - либо порешают, либо амнистия.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:57

  richbitch написав:Не могу удержаться и добавлю, что в этом же комплексе должны находиться: детский садик, школа, институт для детей, офис для работы и вертолетная площадка - чтобы по быстрому в Борисполь или Жуляны. Вокруг то будет сплошное гетто! Зачем туда выходить? :D :D :D

Это ЖК Престиж Холл! Кстати, курсы + международная лицензия пилота вертолета = 25куе в Киеве. Крутая инвестиция в образование! :wink:
Востаннє редагувалось Эгоист в Сер 21 бер, 2018 10:59, всього редагувалось 2 разів.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:57

  Puente написав:Так ? Так -а що там між будинками відстані майже як в Патріотиці - це нормально ?
Поверхів і народу поменше , правда ... :lol:

Поверхив по-больше (большая часть НЛ - 30 этажей), народу - да, по-меньше, но машин - по-больше. Правда есть подземный паркинг.
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:17

  Эгоист написав:
  J_P написав:Неужели не видите разницы (к примеру) между "Оболлонь-Скай" (правда только то, что на озеро и высокие этажи на проспект) и Патриотикой?

В какую сумму денег вылилась эта разница?
А за пределами парадного ЖК "Оболлонь-Скай" уже Маями или всё тот же город Киев? :mrgreen:

1) наверно в 2 раза
2) Нью-Йорк. Район Центрл Парка (начало). Небольшая (очень небольшая) квартира за 1,5 ляма. Причем, окна в окна (стриты очень узкие). "За пределами" парадного - не более 7-10 остановок сабвея(метро) -- начинается Гарлем. Все тот же город Нью-Йорк.))))И ничего, живут люди...

На сегодня, большинство новых проектов в Киеве - застройка целыми массивами. И чем дороже массив, тем больше желание "отделиться" стеной и секьюрити от внешнего мира.
Мне тут в личку подсказывали, что фешенебельные массивы - тоже отстой. И единственно, где можно жить - это частные дома в черте города.
Готов согласиться, но чтобы реализовать этот вариант в современном стиле (потолки 3м, гараж на 2 машины) нужно уж слишком много денег.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:33

  Жека79 написав:Я что то не понял, а что польский гастрик Флаймен вернулся в Украину?? А то подсвеченные посты дают понимание что это так.
Причину он озвучивал или не? :mrgreen:
Как же так? Где же рассказы про ,, паЧпорт билои людыны?,, про автобусы по расписанию, про дешевую ипотеку :mrgreen: и про чудо зарплаты в злотых и аренду комнаты у деда под щецином?? Где повествования про кисельные берега там, злочынну владу и унту тут?? Все, Бобик сдох?

Неужто спустя 2 года дошло что такой шары как в Украине там нет, и чтоб получать и что то там заработать там надо РАБОТАТЬ а не штаны на форуме протирать.
или наконец то поляки рассмотрели какого работника они взяли, который штаны в рабочее время на форумах протирал и поперли с работы :!: ай да поляки, ай да молодцы, я в них верил. :)

Что ж пошло не так? Уже не надо пасспорт белого человека? А как дышал, как дышал!!!
Теперь я так понял ремонтирует свой полуподвал в ипенях?? Фото ремонта однозначно в Мемориз, такой хит удалять нельзя. :mrgreen: сливная труба и 4-5 углов под 90 градусов это мощно. А подача воды на уровне пояса для изза того что на земле не очень удобно паять это хит года.
Но то такое.
А если серьёзно, то самая главная ошибка-это проектирование. Умывальник находится не на той стене. Его надо было вешать на ту стену кирпично-бетонную. Объясню почему. Для того чтобы помыть руки или умыться то нужно наклониться. И в таком случае жЕппа бы торчала в место где не мешала бы ничему. И рядом на этой же стене можно было бы разместить душевую или унитаз. В таком размещении как у флаймена душевая уже не станет. Или надо будет щимиться боком между умывальником и душевой, но тогда будет очень неудобно умываться и некуда наклоняться(жЕппа будет упираться в душевую). Но, кажется никто особо ничем не заморачивается , понаблюдаем что выйдет в итоге

1. завєтна бумажка возлє сердца
2. понаухал, ібо тут надо сдєлать койкакіє діла
3. міні душ буде не кабінка, а із шторкою з клєйонки
4. труби можна буде і перепають внизу, а може так і лишиться, хз.
5. один угол беде викинуто, другий із 90гр. заміниться на 45гр.
6. умивальник можна буде перевішати, но тогда для душа буде тіснувато, да і в мене нема возмоності висверлювать бєтон (кірпіч простчє - наскрізь діаметром 8 і кріплення умивальника М8 болтом с гайком)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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