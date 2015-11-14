1914 год
большая васильковская, 1930-й
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Додано: Сер 21 бер, 2018 10:53
печерск и будущий проспект леси украинки с крыши дома на углу владимирской и караваевской (ныне льва толстого)
1914 год
большая васильковская, 1930-й
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:53
Там не нужна тюрьма - будет стоять пустовать. Максимальная мера пресечения для жильцов НЛ: домашний арест и электронный браслет. Дальше - либо порешают, либо амнистия.
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:57
Это ЖК Престиж Холл! Кстати, курсы + международная лицензия пилота вертолета = 25куе в Киеве. Крутая инвестиция в образование!
Востаннє редагувалось Эгоист в Сер 21 бер, 2018 10:59, всього редагувалось 2 разів.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:57
Додано: Сер 21 бер, 2018 11:17
1) наверно в 2 раза
2) Нью-Йорк. Район Центрл Парка (начало). Небольшая (очень небольшая) квартира за 1,5 ляма. Причем, окна в окна (стриты очень узкие). "За пределами" парадного - не более 7-10 остановок сабвея(метро) -- начинается Гарлем. Все тот же город Нью-Йорк.))))И ничего, живут люди...
На сегодня, большинство новых проектов в Киеве - застройка целыми массивами. И чем дороже массив, тем больше желание "отделиться" стеной и секьюрити от внешнего мира.
Мне тут в личку подсказывали, что фешенебельные массивы - тоже отстой. И единственно, где можно жить - это частные дома в черте города.
Готов согласиться, но чтобы реализовать этот вариант в современном стиле (потолки 3м, гараж на 2 машины) нужно уж слишком много денег.
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