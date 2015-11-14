Додано: Сер 21 бер, 2018 12:47

Вчера платил комуналь. Кассир переставили к терминалом. Терминалы зависают. Народ возмущается. Народ также возмущается когда платишь за несколько квартир.

Это чего ай-ти ощада низкоквалифицировыные что терминалы зависают?

Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.