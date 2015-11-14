Вчера платил комуналь. Кассир переставили к терминалом. Терминалы зависают. Народ возмущается. Народ также возмущается когда платишь за несколько квартир.
Это чего ай-ти ощада низкоквалифицировыные что терминалы зависают?
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Додано: Сер 21 бер, 2018 12:47
Вчера платил комуналь. Кассир переставили к терминалом. Терминалы зависают. Народ возмущается. Народ также возмущается когда платишь за несколько квартир.
Это чего ай-ти ощада низкоквалифицировыные что терминалы зависают?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:04
Как Аркада лохов в дом №8 отлавливала
Проверено годами правило - "Хочешь ада купи воздух в Аркада" - не слушали.
Потом долгие месяцы лапу сосали и на жизнь терпил жаловались.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:23
Кассир Ощада не обязан и не должен стоять у терминала
Пообщался с одной: терминал стоит 2 года, никто его не юзал, все стоят в очереди к кассиру. Но в послдеднее время пошёл сдвиг: в час пик , чтоб быстрее всех обслужить, свободный кассир выходит к терминалу и сам набивает за людей инфу из счетов. А набивать надо много, счета не подтягиваются по адресу плательщика.
На днях обнаружил, что в отделении на Телиги в окошке перестали принимать счета к оплате-отправляют всех на терминал и там все пенсы изучаю как его юзать. Жалкое зрелище. Похоже, что ощад решил спровадить всех на оплаты онлайн через инет, так же как метрополитен "переводит" всех на карточки, выдавая 1 жетон в руки.
Жаль нет электронного аукциона по недвиге в новострое.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:27
Электронную голосовалку по принятию законов для населения, вместо ВР не желаете?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:29
Это клиенты неквалифицированные, лезут куда-то толкаться, вместо того чтобы из дому через инет заплатить
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:33
То ли я туплю, то ли вы отвечали на чей-то чужой пост ))))
Нью-Йорк приводил как пример близкого соседства дорогих квартир и гетто Гарлема. И что Киев в этом отношении будет не уникален (цитата на которую реагировал: "...за окном - все то же гетто".)
А по поводу 10% вы меня совсем запутали: зачем ИМ (жителям NY???) нужно объяснять "...разницу между Осокорками и Оболонью"???
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:34
Клиенты у банкиров учатся страховке - те чтобы штаны не спадали (прибаутка такая) не только их на ремне и подтяжках носят, а ещё и руками придерживают.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Половина новостроек в Киеве предлагается двумя застройщиками.
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это пенсионеры в основном.
Как думаете, стоит своей карточкой платить за коммуналь в арендованной квартире?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:34
А какая разница то?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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