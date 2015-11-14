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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 629630631632>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 700
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
148
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
109
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
106
Всього голосів : 700
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:47

Вчера платил комуналь. Кассир переставили к терминалом. Терминалы зависают. Народ возмущается. Народ также возмущается когда платишь за несколько квартир.
Это чего ай-ти ощада низкоквалифицировыные что терминалы зависают?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:04

Как Аркада лохов в дом №8 отлавливала http://forum.domik.ua/dom-8-zhk-evrika- ... ml#p793545
Ув Аркада - просим Вас регулярно обновлять фото с краткими комментариями о текущих работах. Это несомненно привлечёт большее количество инвесторов и "успокоит" недоброжелателей!
Спасибо!

Проверено годами правило - "Хочешь ада купи воздух в Аркада" - не слушали.
Потом долгие месяцы лапу сосали и на жизнь терпил жаловались.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:23

  zahar_ написав:Вчера платил комуналь. Кассир переставили к терминалом. Терминалы зависают. Народ возмущается. Народ также возмущается когда платишь за несколько квартир.
Это чего ай-ти ощада низкоквалифицировыные что терминалы зависают?

Кассир Ощада не обязан и не должен стоять у терминала
Пообщался с одной: терминал стоит 2 года, никто его не юзал, все стоят в очереди к кассиру. Но в послдеднее время пошёл сдвиг: в час пик , чтоб быстрее всех обслужить, свободный кассир выходит к терминалу и сам набивает за людей инфу из счетов. А набивать надо много, счета не подтягиваются по адресу плательщика.
На днях обнаружил, что в отделении на Телиги в окошке перестали принимать счета к оплате-отправляют всех на терминал и там все пенсы изучаю как его юзать. Жалкое зрелище. Похоже, что ощад решил спровадить всех на оплаты онлайн через инет, так же как метрополитен "переводит" всех на карточки, выдавая 1 жетон в руки.

Жаль нет электронного аукциона по недвиге в новострое.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:27

  Serg-ik написав:Жаль нет электронного аукциона по недвиге в новострое.

Электронную голосовалку по принятию законов для населения, вместо ВР не желаете?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:29

  zahar_ написав:Вчера платил комуналь. Кассир переставили к терминалом. Терминалы зависают. Народ возмущается. Народ также возмущается когда платишь за несколько квартир.
Это чего ай-ти ощада низкоквалифицировыные что терминалы зависают?

Это клиенты неквалифицированные, лезут куда-то толкаться, вместо того чтобы из дому через инет заплатить :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:33

  Эгоист написав:
  J_P написав:1) наверно в 2 раза
2) Нью-Йорк. Район Центрл Парка (начало). Небольшая (очень небольшая) квартира за 1,5 ляма. Причем, окна в окна (стриты очень узкие). "За пределами" парадного - не более 7-10 остановок сабвея(метро) -- начинается Гарлем. Все тот же город Нью-Йорк.))))И ничего, живут люди...

А почему у этих людей есть желание, а главное, возможность столько заплатить за квартиру? Почему они все не едут на Оболонь и не покупают там шикарную квартиру с видом всего за 10% от этой суммы? Может им надо объяснить в чем разница между Осокорками и Оболонью? :D

То ли я туплю, то ли вы отвечали на чей-то чужой пост ))))
Нью-Йорк приводил как пример близкого соседства дорогих квартир и гетто Гарлема. И что Киев в этом отношении будет не уникален (цитата на которую реагировал: "...за окном - все то же гетто".)
А по поводу 10% вы меня совсем запутали: зачем ИМ (жителям NY???) нужно объяснять "...разницу между Осокорками и Оболонью"???
J_P
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:34

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Вчера платил комуналь. Кассир переставили к терминалом. Терминалы зависают. Народ возмущается. Народ также возмущается когда платишь за несколько квартир.
Это чего ай-ти ощада низкоквалифицировыные что терминалы зависают?

Это клиенты неквалифицированные, лезут куда-то толкаться, вместо того чтобы из дому через инет заплатить :mrgreen:

Клиенты у банкиров учатся страховке - те чтобы штаны не спадали (прибаутка такая) не только их на ремне и подтяжках носят, а ещё и руками придерживают.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Половина новостроек в Киеве предлагается двумя застройщиками.
https://www.obozrevatel.com/realty/news ... hikami.htm
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Это клиенты неквалифицированные, лезут куда-то толкаться, вместо того чтобы из дому через инет заплатить

Это пенсионеры в основном.
Как думаете, стоит своей карточкой платить за коммуналь в арендованной квартире?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:34

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Это клиенты неквалифицированные, лезут куда-то толкаться, вместо того чтобы из дому через инет заплатить

Это пенсионеры в основном.
Как думаете, стоит своей карточкой платить за коммуналь в арендованной квартире?

А какая разница то?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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