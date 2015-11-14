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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 629630631632

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 700
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
148
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
109
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
106
Всього голосів : 700
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:38

Прокуратура Києва подала позов до Окружного адміністративного суду Києва на Київську міськраду з вимогою скасувати детальний план території (ДПТ) Совських ставків у південній частині Солом’янського району столиці, затверджений рішенням Київради в грудні 2016 року.

Згідно з повідомленням Київради в газеті "Хрещатик" від 21 березня, засідання суду призначено на 2 квітня 2018 року.

Як зазначено в документі, оскаржуваний ДПТ охоплює територію в межах вулиць Народного ополчення, Ернста, Пулюя, уздовж р. Совка та верхнього каскаду Совських ставків.

Згідно з даними реєстру судових рішень, третіми особами в позові зазначено департамент містобудування та архітектури КМДА і ТОВ "Терра Проджект", яке розробляє плани територій у Києві.

За інформацією на сайті Київради, мер столиці Віталій Кличко 15 березня 2018 року доручив екологічній і містобудівній комісіям міськради розглянути громадську петицію про захист Совських ставків, яка зібрала 10,1 тис. голосів.

"Зелена зона і ставки перебувають у жахливому стані. Ставки замулилися і перетворилися на болота з гнильним сміттям і неприємним їдким запахом. Повсюдно - скидання хімії, нелегальне врізання каналізації та зливи від вигрібних ям приватного сектора, дощовий змив, побутове і будівельне сміття", - йдеться в петиції.

Її підписанти також вимагають підтримати ДПТ у межах вул. Кіровоградської, просп. Лобановського та вул. Проектної (№ПС-2016.06-ДПТ) з відновленням озер, створенням паркової та житлово-громадської зони.

Як повідомлялося раніше, ДПТ південної частини Солом’янського району столиці передбачає будівництво 100 тис. кв. м нового житла протягом п'яти років.

http://ua.interfax.com.ua/news/general/493540.html
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Serg-ik
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