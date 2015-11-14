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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 630631632633>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 700
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
148
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
109
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
106
Всього голосів : 700
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:38

Прокуратура Києва подала позов до Окружного адміністративного суду Києва на Київську міськраду з вимогою скасувати детальний план території (ДПТ) Совських ставків у південній частині Солом’янського району столиці, затверджений рішенням Київради в грудні 2016 року.

Згідно з повідомленням Київради в газеті "Хрещатик" від 21 березня, засідання суду призначено на 2 квітня 2018 року.

Як зазначено в документі, оскаржуваний ДПТ охоплює територію в межах вулиць Народного ополчення, Ернста, Пулюя, уздовж р. Совка та верхнього каскаду Совських ставків.

Згідно з даними реєстру судових рішень, третіми особами в позові зазначено департамент містобудування та архітектури КМДА і ТОВ "Терра Проджект", яке розробляє плани територій у Києві.

За інформацією на сайті Київради, мер столиці Віталій Кличко 15 березня 2018 року доручив екологічній і містобудівній комісіям міськради розглянути громадську петицію про захист Совських ставків, яка зібрала 10,1 тис. голосів.

"Зелена зона і ставки перебувають у жахливому стані. Ставки замулилися і перетворилися на болота з гнильним сміттям і неприємним їдким запахом. Повсюдно - скидання хімії, нелегальне врізання каналізації та зливи від вигрібних ям приватного сектора, дощовий змив, побутове і будівельне сміття", - йдеться в петиції.

Її підписанти також вимагають підтримати ДПТ у межах вул. Кіровоградської, просп. Лобановського та вул. Проектної (№ПС-2016.06-ДПТ) з відновленням озер, створенням паркової та житлово-громадської зони.

Як повідомлялося раніше, ДПТ південної частини Солом’янського району столиці передбачає будівництво 100 тис. кв. м нового житла протягом п'яти років.

http://ua.interfax.com.ua/news/general/493540.html
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

о какой рожевоокулярник нарисовался и сцаных тряпок не боится...

На сегодняшний день по Украине есть тысячи вакансий, где заработная плата превышает 15 тысяч гривен, - Розенко
https://censor.net.ua/news/3056873/na_s ... 1#comments
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Эгоист написав:У нас жить в частном доме крайне небезопасно и теряются преимущества большого города.


Вот человек себе строит
уже финал работ. купил участок 2 года назад за 800к и уже где-то 1.5м закопал
бригада 2 года работает ежедневно.
https://www.google.com.ua/maps/@50.4279 ... 6656?hl=ru
Жук
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а этот: https://www.google.com.ua/maps/@50.4273 ... 6656?hl=ru

построился за 1 год с ремонтом!
Жук
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:3. міні душ буде не кабінка, а із шторкою з клєйонки

Вот решение вопроса с душевой, дарю 8)
Из плитки выложишь подиум нужного размера, вместо стекла и двери повесишь винтажную "шторку з клєйонки", будет реальный ЖЫР!
Зображення
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:56

  Жук написав: купил участок 2 года назад за 800к и уже где-то 1.5м закопал
бригада 2 года работает ежедневно.
https://www.google.com.ua/maps/@50.4279 ... 6656?hl=ru

Гугл показывает, что фото от мая 2015 г. Почти 3 года назад там стояла коробка
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:00

  Эгоист написав:
  J_P написав:1) наверно в 2 раза
2) Нью-Йорк. Район Центрл Парка (начало). Небольшая (очень небольшая) квартира за 1,5 ляма. Причем, окна в окна (стриты очень узкие). "За пределами" парадного - не более 7-10 остановок сабвея(метро) -- начинается Гарлем. Все тот же город Нью-Йорк.))))И ничего, живут люди...

А почему у этих людей есть желание, а главное, возможность столько заплатить за квартиру? Почему они все не едут на Оболонь и не покупают там шикарную квартиру с видом всего за 10% от этой суммы? Может им надо объяснить в чем разница между Осокорками и Оболонью? :D

  J_P написав:На сегодня, большинство новых проектов в Киеве - застройка целыми массивами. И чем дороже массив, тем больше желание "отделиться" стеной и секьюрити от внешнего мира.
Мне тут в личку подсказывали, что фешенебельные массивы - тоже отстой. И единственно, где можно жить - это частные дома в черте города.
Готов согласиться, но чтобы реализовать этот вариант в современном стиле (потолки 3м, гараж на 2 машины) нужно уж слишком много денег.

У нас жить в частном доме крайне небезопасно и теряются преимущества большого города. Частный дом приятнее иметь на берегу океана в каком-нибудь курортном городе, с хорошей экологией и теплым климатом. Тогда это стоит тех денег.

Вы отстали от жизни. Они уже давно там живут. И на работу (на Резницкую)очень удобно добираться. Или Вы писали про кого-то другого?
ziko07
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:01

  Serg-ik написав:
  Жук написав: купил участок 2 года назад за 800к и уже где-то 1.5м закопал
бригада 2 года работает ежедневно.
https://www.google.com.ua/maps/@50.4279 ... 6656?hl=ru

Гугл показывает, что фото от мая 2015 г. Почти 3 года назад там стояла коробка


ну да, там стояла коробка особняка на 400 кв.м
человек купил участок с коробкой и участок с старой известной баней
от бани только каменная стена осталась

теперь у него 4-х этажный особняк с паркингом на несколько авто, бассейн огромный, тренажерный зал, беседка и большая поляна)
когда все зацветет, могу сфоткать...там как раз с горы получится классные фото

кто хозяин - хз.
когда то был слух что там микитась
Востаннє редагувалось Жук в Сер 21 бер, 2018 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Эгоист

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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:07

  Эгоист написав:У нас жить в частном доме крайне небезопасно.

Вы шото такое рассказываете...
В многоквартирном доме соседи выйдут с пулеметом защищать?
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