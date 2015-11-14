Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прокуратура Києва подала позов до Окружного адміністративного суду Києва на Київську міськраду з вимогою скасувати детальний план території (ДПТ) Совських ставків у південній частині Солом’янського району столиці, затверджений рішенням Київради в грудні 2016 року.
Згідно з повідомленням Київради в газеті "Хрещатик" від 21 березня, засідання суду призначено на 2 квітня 2018 року.
Як зазначено в документі, оскаржуваний ДПТ охоплює територію в межах вулиць Народного ополчення, Ернста, Пулюя, уздовж р. Совка та верхнього каскаду Совських ставків.
Згідно з даними реєстру судових рішень, третіми особами в позові зазначено департамент містобудування та архітектури КМДА і ТОВ "Терра Проджект", яке розробляє плани територій у Києві.
За інформацією на сайті Київради, мер столиці Віталій Кличко 15 березня 2018 року доручив екологічній і містобудівній комісіям міськради розглянути громадську петицію про захист Совських ставків, яка зібрала 10,1 тис. голосів.
"Зелена зона і ставки перебувають у жахливому стані. Ставки замулилися і перетворилися на болота з гнильним сміттям і неприємним їдким запахом. Повсюдно - скидання хімії, нелегальне врізання каналізації та зливи від вигрібних ям приватного сектора, дощовий змив, побутове і будівельне сміття", - йдеться в петиції.
Її підписанти також вимагають підтримати ДПТ у межах вул. Кіровоградської, просп. Лобановського та вул. Проектної (№ПС-2016.06-ДПТ) з відновленням озер, створенням паркової та житлово-громадської зони.
Як повідомлялося раніше, ДПТ південної частини Солом’янського району столиці передбачає будівництво 100 тис. кв. м нового житла протягом п'яти років.
J_P написав:1) наверно в 2 раза 2) Нью-Йорк. Район Центрл Парка (начало). Небольшая (очень небольшая) квартира за 1,5 ляма. Причем, окна в окна (стриты очень узкие). "За пределами" парадного - не более 7-10 остановок сабвея(метро) -- начинается Гарлем. Все тот же город Нью-Йорк.))))И ничего, живут люди...
А почему у этих людей есть желание, а главное, возможность столько заплатить за квартиру? Почему они все не едут на Оболонь и не покупают там шикарную квартиру с видом всего за 10% от этой суммы? Может им надо объяснить в чем разница между Осокорками и Оболонью?
J_P написав:На сегодня, большинство новых проектов в Киеве - застройка целыми массивами. И чем дороже массив, тем больше желание "отделиться" стеной и секьюрити от внешнего мира. Мне тут в личку подсказывали, что фешенебельные массивы - тоже отстой. И единственно, где можно жить - это частные дома в черте города. Готов согласиться, но чтобы реализовать этот вариант в современном стиле (потолки 3м, гараж на 2 машины) нужно уж слишком много денег.
У нас жить в частном доме крайне небезопасно и теряются преимущества большого города. Частный дом приятнее иметь на берегу океана в каком-нибудь курортном городе, с хорошей экологией и теплым климатом. Тогда это стоит тех денег.
Вы отстали от жизни. Они уже давно там живут. И на работу (на Резницкую)очень удобно добираться. Или Вы писали про кого-то другого?
Гугл показывает, что фото от мая 2015 г. Почти 3 года назад там стояла коробка
ну да, там стояла коробка особняка на 400 кв.м человек купил участок с коробкой и участок с старой известной баней от бани только каменная стена осталась
теперь у него 4-х этажный особняк с паркингом на несколько авто, бассейн огромный, тренажерный зал, беседка и большая поляна) когда все зацветет, могу сфоткать...там как раз с горы получится классные фото
кто хозяин - хз. когда то был слух что там микитась
Востаннє редагувалось Жук в Сер 21 бер, 2018 15:05, всього редагувалось 1 раз.