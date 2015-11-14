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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 630631632633

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 700
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
148
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
109
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
106
Всього голосів : 700
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:36

Брехуны с домика сдулись и перестали "рисовать" рост
Зображення
"Эксперт" Влад - улыбаемся и машем. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:41

  UA написав:
  Эгоист написав:У нас жить в частном доме крайне небезопасно.

Вы шото такое рассказываете...
В многоквартирном доме соседи выйдут с пулеметом защищать?

Как правило, в многоквартирном доме, декретницы с охраной моментально прибегают на любой шум. Можно даже сигнализацию не ставить! :mrgreen:
А в частном сектор всем пох кто там у соседа во дворе лазит.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:02

Домик хапужничает в интересах мод из АН Планета Оболонь и тулит гостинку на Лесном почти по 20 куе
http://domik.ua/nedvizhimost/kiev-proda ... 00394.html
Деснянский район. Дом гостинечного типа. Квартира по улице Маршала Жукова № 29 А . на 2 этаже-5 этажного кирпичного дома без балкона. общая площадь -22 кв.м. кухня-5 кв.м. косметический ремонт-жилое состояние. Метро "Лесная " в пешей доступности. 19800 у.е.
Объект предлагает
Планета Оболонь - Оболонское отделение

Планета Оболонь - Оболонское отделение
Не забудьте сообщить владельцу, что Вы нашли это объявление на Domik.ua

Флаймену если будут такие по 13-14 куе и всё нормально с документами и домом мона покупать.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:03

  Эгоист написав:
  UA написав:Вы шото такое рассказываете...
В многоквартирном доме соседи выйдут с пулеметом защищать?

Как правило, в многоквартирном доме, декретницы моментально прибегают на любой шум. Можно даже сигнализацию не ставить! :mrgreen:
А в частном сектор всем пох кто там у соседа во дворе лазит.

Вы явно не в новострое живете :D
В старом жилфонде спетые и спитые :D коллективы, могут и прибежать.
У меня положительный опыт проживание в частном доме 30 км от КП.
Цыган шаривших по дворам, группа соседей отпиздила ногами. Цыганского барона со свитой приехавшего на "стрелку" повесили вниз ногами и долго пи**. Ствол карабина в рот засовывали...
Цыган, в том селе, много лет уже не видели.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:04

  zahar_ написав:Домик хапужничает в интересах мод из АН Планета Оболонь и тулит гостинку на Лесном почти по 20 куе
http://domik.ua/nedvizhimost/kiev-proda ... 00394.html
Деснянский район. Дом гостинечного типа. Квартира по улице Маршала Жукова № 29 А . на 2 этаже-5 этажного кирпичного дома без балкона. общая площадь -22 кв.м. кухня-5 кв.м. косметический ремонт-жилое состояние. Метро "Лесная " в пешей доступности. 19800 у.е.
Объект предлагает
Планета Оболонь - Оболонское отделение

Планета Оболонь - Оболонское отделение
Не забудьте сообщить владельцу, что Вы нашли это объявление на Domik.ua

Флаймену если будут такие по 13-14 куе и всё нормально с документами и домом мона покупать.

Отличный выбор для жизни! Но, Дорогожичи лучше!
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:11

  Эгоист написав:
  zahar_ написав:Домик хапужничает в интересах мод из АН Планета Оболонь и тулит гостинку на Лесном почти по 20 куе
http://domik.ua/nedvizhimost/kiev-proda ... 00394.html
Деснянский район. Дом гостинечного типа. Квартира по улице Маршала Жукова № 29 А . на 2 этаже-5 этажного кирпичного дома без балкона. общая площадь -22 кв.м. кухня-5 кв.м. косметический ремонт-жилое состояние. Метро "Лесная " в пешей доступности. 19800 у.е.
Объект предлагает
Планета Оболонь - Оболонское отделение

Планета Оболонь - Оболонское отделение
Не забудьте сообщить владельцу, что Вы нашли это объявление на Domik.ua

Флаймену если будут такие по 13-14 куе и всё нормально с документами и домом мона покупать.

Отличный выбор для жизни! Но, Дорогожичи лучше!

Объект для инвестиций. Но скромный в запросах флаймен в случае чего может там и жить.
Флаймен это вам не аирмакс какой с реусом. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Эгоист написав:Но, Дорогожичи лучше!

Потому я там и арендую
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:15

  zahar_ написав:Домик хапужничает ...
Деснянский район. Дом гостинечного типа.

Профессионалы
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:16

  zahar_ написав:Объект для инвестиций. Но скромный в запросах флаймен в случае чего может там и жить.

З сколько, в среднем, сейчас арендуются подобные инвестиции на лесном?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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