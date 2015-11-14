Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Брехуны с домика сдулись и перестали "рисовать" рост "Эксперт" Влад - улыбаемся и машем.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Эгоист написав:У нас жить в частном доме крайне небезопасно.
Вы шото такое рассказываете... В многоквартирном доме соседи выйдут с пулеметом защищать?
Как правило, в многоквартирном доме, декретницы с охраной моментально прибегают на любой шум. Можно даже сигнализацию не ставить! А в частном сектор всем пох кто там у соседа во дворе лазит.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Деснянский район. Дом гостинечного типа. Квартира по улице Маршала Жукова № 29 А . на 2 этаже-5 этажного кирпичного дома без балкона. общая площадь -22 кв.м. кухня-5 кв.м. косметический ремонт-жилое состояние. Метро "Лесная " в пешей доступности. 19800 у.е. Объект предлагает Планета Оболонь - Оболонское отделение
Планета Оболонь - Оболонское отделение Не забудьте сообщить владельцу, что Вы нашли это объявление на Domik.ua
Флаймену если будут такие по 13-14 куе и всё нормально с документами и домом мона покупать.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
UA написав:Вы шото такое рассказываете... В многоквартирном доме соседи выйдут с пулеметом защищать?
Как правило, в многоквартирном доме, декретницы моментально прибегают на любой шум. Можно даже сигнализацию не ставить! А в частном сектор всем пох кто там у соседа во дворе лазит.
Вы явно не в новострое живете В старом жилфонде спетые и спитые коллективы, могут и прибежать. У меня положительный опыт проживание в частном доме 30 км от КП. Цыган шаривших по дворам, группа соседей отпиздила ногами. Цыганского барона со свитой приехавшего на "стрелку" повесили вниз ногами и долго пи**. Ствол карабина в рот засовывали... Цыган, в том селе, много лет уже не видели.
Деснянский район. Дом гостинечного типа. Квартира по улице Маршала Жукова № 29 А . на 2 этаже-5 этажного кирпичного дома без балкона. общая площадь -22 кв.м. кухня-5 кв.м. косметический ремонт-жилое состояние. Метро "Лесная " в пешей доступности. 19800 у.е. Объект предлагает Планета Оболонь - Оболонское отделение
Планета Оболонь - Оболонское отделение Не забудьте сообщить владельцу, что Вы нашли это объявление на Domik.ua
Флаймену если будут такие по 13-14 куе и всё нормально с документами и домом мона покупать.
Отличный выбор для жизни! Но, Дорогожичи лучше!
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Деснянский район. Дом гостинечного типа. Квартира по улице Маршала Жукова № 29 А . на 2 этаже-5 этажного кирпичного дома без балкона. общая площадь -22 кв.м. кухня-5 кв.м. косметический ремонт-жилое состояние. Метро "Лесная " в пешей доступности. 19800 у.е. Объект предлагает Планета Оболонь - Оболонское отделение
Планета Оболонь - Оболонское отделение Не забудьте сообщить владельцу, что Вы нашли это объявление на Domik.ua
Флаймену если будут такие по 13-14 куе и всё нормально с документами и домом мона покупать.
Отличный выбор для жизни! Но, Дорогожичи лучше!
Объект для инвестиций. Но скромный в запросах флаймен в случае чего может там и жить. Флаймен это вам не аирмакс какой с реусом.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.