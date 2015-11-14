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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 632633634635>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 700
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
148
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
109
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
106
Всього голосів : 700
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:22

  Эгоист написав:
  zahar_ написав:Объект для инвестиций. Но скромный в запросах флаймен в случае чего может там и жить.

За сколько, в среднем, сейчас арендуются подобные инвестиции на лесном? И когда ожидать по 13-14куе?

Приблизимся к этой цифре к концу лета (вангую)
rusramzik
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:23

  Serg-ik написав:
  zahar_ написав:Домик хапужничает ...
Деснянский район. Дом гостинечного типа.

Профессионалы

Что Вы хотите от неучей из домика и платета оболонь - они года три дом на Гришка 9 обзывали панельным.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:23

  zahar_ написав:
  Эгоист написав:За сколько, в среднем, сейчас арендуются подобные инвестиции на лесном?

4500-5000 грн.

А кто ЦА, по вашим наблюдениям?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:26

  rusramzik написав:
  Эгоист написав:
  zahar_ написав:Объект для инвестиций. Но скромный в запросах флаймен в случае чего может там и жить.

За сколько, в среднем, сейчас арендуются подобные инвестиции на лесном? И когда ожидать по 13-14куе?

Приблизимся к этой цифре к концу лета (вангую)

В "свободной продажи" вряд ли. Если риэлторы хорошо сработают "под заказ", то не исключено. Или сам инвестор подсуетится. Но состояние будет под ремонт.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 21 бер, 2018 16:31, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:29

  rusramzik написав:
  Эгоист написав:За сколько, в среднем, сейчас арендуются подобные инвестиции на лесном? И когда ожидать по 13-14куе?

Приблизимся к этой цифре к концу лета (вангую)

А через год еще -1-2куе?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:35

  Эгоист написав:
  zahar_ написав:
  Эгоист написав:За сколько, в среднем, сейчас арендуются подобные инвестиции на лесном?

4500-5000 грн.

А кто ЦА, по вашим наблюдениям?

Семьи без детей и "без тараканов в голове" (в плане требований к жилью), и где 2 человека работают. Студентки торгового арендующие 1к на двоих. Неприхотливые иностранные студенты.
Не забываем что объект находится в пешей доступности от станции м.Лесная. А это Лучше чем всякие там Позняки и Харьковская.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 21 бер, 2018 17:16, всього редагувалось 2 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:36

  Прохожий написав:
  flyman написав:3. міні душ буде не кабінка, а із шторкою з клєйонки

Вот решение вопроса с душевой, дарю 8)
Из плитки выложишь подиум нужного размера, вместо стекла и двери повесишь винтажную "шторку з клєйонки", будет реальный ЖЫР!
Зображення

спасібо, в польскій кавалірці було даже попрощє, без уголков, із роздвійжной клійонкой на рамі, тіпа штора...
ех не робив хвото,
ви би тут пісяли кипятком...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:41

  zahar_ написав:Домик хапужничает в интересах мод из АН Планета Оболонь и тулит гостинку на Лесном почти по 20 куе
http://domik.ua/nedvizhimost/kiev-proda ... 00394.html
Деснянский район. Дом гостинечного типа. Квартира по улице Маршала Жукова № 29 А . на 2 этаже-5 этажного кирпичного дома без балкона. общая площадь -22 кв.м. кухня-5 кв.м. косметический ремонт-жилое состояние. Метро "Лесная " в пешей доступности. 19800 у.е.
Объект предлагает
Планета Оболонь - Оболонское отделение

Планета Оболонь - Оболонское отделение
Не забудьте сообщить владельцу, что Вы нашли это объявление на Domik.ua

Флаймену если будут такие по 13-14 куе и всё нормально с документами и домом мона покупать.

пока що в Ірпені за 13Кує #якгарачиепиражки, а за 13К5 уже пробуксовка
нада ждать, пока навєс рухне...
а там #камнємвниз
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:45

  zahar_ написав:Семьи без детей "без тараканов в голове" (в плане требований к жилью)и где 2 человека работают. Студентки торгового арендующие 1к на двоих. Неприхотливые иностранные студенты.
Не забываем что объект находится в пешей доступности от станции м.Лесная.

А если соседи дружные, то и парадное чистое, отремонтированное, на замке. На этажах тамбуры, можно хранить коляску или велосипед. Вокруг лес, воздух чистый, тишина..
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:57

  Эгоист написав:
  zahar_ написав:Семьи без детей "без тараканов в голове" (в плане требований к жилью)и где 2 человека работают. Студентки торгового арендующие 1к на двоих. Неприхотливые иностранные студенты.
Не забываем что объект находится в пешей доступности от станции м.Лесная.

А если соседи дружные, то и парадное чистое, отремонтированное, на замке. На этажах тамбуры, можно хранить коляску или велосипед. Вокруг лес, воздух чистый, тишина..

Там тамбуры узкие получаются - коляску не поставишь.
Чем хороши такие гостинки - в них лифта нет. Хотя нет и балкона. Но поэтому они и дешевле.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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