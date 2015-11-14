Приблизимся к этой цифре к концу лета (вангую)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:22
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:23
Что Вы хотите от неучей из домика и платета оболонь - они года три дом на Гришка 9 обзывали панельным.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:23
А кто ЦА, по вашим наблюдениям?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:26
В "свободной продажи" вряд ли. Если риэлторы хорошо сработают "под заказ", то не исключено. Или сам инвестор подсуетится. Но состояние будет под ремонт.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 21 бер, 2018 16:31, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:29
А через год еще -1-2куе?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:35
Семьи без детей и "без тараканов в голове" (в плане требований к жилью), и где 2 человека работают. Студентки торгового арендующие 1к на двоих. Неприхотливые иностранные студенты.
Не забываем что объект находится в пешей доступности от станции м.Лесная. А это Лучше чем всякие там Позняки и Харьковская.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 21 бер, 2018 17:16, всього редагувалось 2 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:36
спасібо, в польскій кавалірці було даже попрощє, без уголков, із роздвійжной клійонкой на рамі, тіпа штора...
ех не робив хвото,
ви би тут пісяли кипятком...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:41
пока що в Ірпені за 13Кує #якгарачиепиражки, а за 13К5 уже пробуксовка
нада ждать, пока навєс рухне...
а там #камнємвниз
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:45
А если соседи дружные, то и парадное чистое, отремонтированное, на замке. На этажах тамбуры, можно хранить коляску или велосипед. Вокруг лес, воздух чистый, тишина..
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:57
Там тамбуры узкие получаются - коляску не поставишь.
Чем хороши такие гостинки - в них лифта нет. Хотя нет и балкона. Но поэтому они и дешевле.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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