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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 632633634635

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 700
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
148
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
109
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
106
Всього голосів : 700
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:22

  Жук написав:
  Эгоист написав:У нас жить в частном доме крайне небезопасно и теряются преимущества большого города.


Вот человек себе строит
уже финал работ. купил участок 2 года назад за 800к и уже где-то 1.5м закопал
бригада 2 года работает ежедневно.
https://www.google.com.ua/maps/@50.4279 ... 6656?hl=ru

Логика в его действиях есть?
2.3млн уже ухнули, пусть и за 1000метров с подворьем, конец с отделкой и диванами по полтосу Кэвро наступит при овер 3млн. закопанных.
Почём его потом продать то можно будет? И что на это думает наш могадишно-каировский Франт?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:35

  zahar_ написав:
  Эгоист написав:
  zahar_ написав:Семьи без детей "без тараканов в голове" (в плане требований к жилью)и где 2 человека работают. Студентки торгового арендующие 1к на двоих. Неприхотливые иностранные студенты.
Не забываем что объект находится в пешей доступности от станции м.Лесная.

А если соседи дружные, то и парадное чистое, отремонтированное, на замке. На этажах тамбуры, можно хранить коляску или велосипед. Вокруг лес, воздух чистый, тишина..

Там тамбуры узкие получаются - коляску не поставишь.
Чем хороши такие гостинки - в них лифта нет. Хотя нет и балкона. Но поэтому они и дешевле.

Можно немного увеличить бюджет и посмотреть 1-2-3К на Милютенко. Будет полный фарш для жизни, балкон, лифт, нормальные тамбуры. Опять же, тишина, лес через дорогу. На Дорогожичах на 5-10куе дороже, но совсем не те ощущения тишины и умиротворения, воздух не тот.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:42

  flyman написав:Зображення
спасібо, в польскій кавалірці було даже попрощє, без уголков, із роздвійжной клійонкой на рамі, тіпа штора...

Флай, я придумал вариант покруче: душевая кабинка из клеёнки, портативная.
Суть: несколько металлических колец, труба из клеёнки. Кольца размещаются и закрепляются внутри трубы на равном растоянии. К крайнему ( верхнему) кольцу трубы крепится верёвка, которая перекидывается через крючок в потолке .
Становишься в центр круга, тянешь за верёвку-труба поднимается во весь рост. Красота.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Почём его потом продать то можно будет?

такое строят не для продажи, а для души и тела.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:47

  Жук написав:
  Эгоист написав:У нас жить в частном доме крайне небезопасно и теряются преимущества большого города.

Вот человек себе строит
уже финал работ. купил участок 2 года назад за 800к и уже где-то 1.5м закопал
бригада 2 года работает ежедневно.
https://www.google.com.ua/maps/@50.4279 ... 6656?hl=ru

А вы бы потратили на такое $2.3М?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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З нами з: 22.08.16
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