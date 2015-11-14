Додано: Сер 21 бер, 2018 18:24

В краткосрочном периоде рост количества трудовых мигрантов позитивно влияет на платежный баланс. Но в среднесрочном периоде является значительным фактором риска.





Трудовые мигранты переведут в Украину в 2018 году не менее $9,3 млрд. Об этом заявил замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, сообщает Интерфакс-Украина.

История пошла на новый круг.Как и во времена Киевского Княжества, основной экспортный товар страны - рабы и мед (заробитчане и шмели).Интересно, сколько из присланных 9,3 млрд дол осело в КРЖН, и что будет с ценами, когда заробитчане перестанут присылать сюда валюту (натурализируются за границей и заберут семьи)?Кстати, сопоставим цифры.В Киеве за год построено 1,5млн кв.м. жилья. Не знаю какая средняя цена метра, пусть 600$.Получается что за год в Киеве строят жилья на 1,5млн*600 = 900 млн дол.Поэтому вроде как не такой уж большой обьем строительства, учитывая что не только заробитчане, и не только с текущих заработков покупают жилье в Киеве.Дупомои и сборщики клубники, как это ни странно, легко могут выкупать весь обьем строящегося жилья на КРЖН и у них еще очень много денег останется.