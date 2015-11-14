Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Логика в его действиях есть? 2.3млн уже ухнули, пусть и за 1000метров с подворьем, конец с отделкой и диванами по полтосу Кэвро наступит при овер 3млн. закопанных. Почём его потом продать то можно будет? И что на это думает наш могадишно-каировский Франт?
zahar_ написав:Семьи без детей "без тараканов в голове" (в плане требований к жилью)и где 2 человека работают. Студентки торгового арендующие 1к на двоих. Неприхотливые иностранные студенты. Не забываем что объект находится в пешей доступности от станции м.Лесная.
А если соседи дружные, то и парадное чистое, отремонтированное, на замке. На этажах тамбуры, можно хранить коляску или велосипед. Вокруг лес, воздух чистый, тишина..
Там тамбуры узкие получаются - коляску не поставишь. Чем хороши такие гостинки - в них лифта нет. Хотя нет и балкона. Но поэтому они и дешевле.
Можно немного увеличить бюджет и посмотреть 1-2-3К на Милютенко. Будет полный фарш для жизни, балкон, лифт, нормальные тамбуры. Опять же, тишина, лес через дорогу. На Дорогожичах на 5-10куе дороже, но совсем не те ощущения тишины и умиротворения, воздух не тот.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
flyman написав: спасібо, в польскій кавалірці було даже попрощє, без уголков, із роздвійжной клійонкой на рамі, тіпа штора...
Флай, я придумал вариант покруче: душевая кабинка из клеёнки, портативная. Суть: несколько металлических колец, труба из клеёнки. Кольца размещаются и закрепляются внутри трубы на равном растоянии. К крайнему ( верхнему) кольцу трубы крепится верёвка, которая перекидывается через крючок в потолке . Становишься в центр круга, тянешь за верёвку-труба поднимается во весь рост. Красота.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
richbitch написав:Дупомои и сборщики клубники, как это ни странно, легко могут выкупать весь обьем строящегося жилья на КРЖН и у них еще очень много денег останется.
Могли бы, но они предпочитают "пачпорт билои людыны".
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист написав:Как правило, в многоквартирном доме, декретницы с охраной моментально прибегают на любой шум. Можно даже сигнализацию не ставить! А в частном сектор всем пох кто там у соседа во дворе лазит.
Декретницы как раз в многоквартирном доме будут сидеть тише воды, боясь за своего будущего ребёнка. А в районе частных домов выйдут суровые мужики и мало кому покажется. Разве что, каждый ударит, по разу, но каждый.
Эгоист написав:Как правило, в многоквартирном доме, декретницы с охраной моментально прибегают на любой шум. Можно даже сигнализацию не ставить! А в частном сектор всем пох кто там у соседа во дворе лазит.
Декретницы как раз в многоквартирном доме будут сидеть тише воды, боясь за своего будущего ребёнка.
Я имел в виду тех, которые уже родили, но сидят дома. И, допустим, не сами прибегут а отправят разбираться охрану ЖК или полицию.
pesikot написав:А в районе частных домов выйдут суровые мужики и мало кому покажется. Разве что, каждый ударит, по разу, но каждый.
А суровым мужикам как раз нечего делать, кроме как целый день дома сидеть? Мы же не про село с фермерами говорим.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США