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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 бер, 2018 19:54
Эгоист
Сами придумали
В частном доме также будет охрана при мамках. да ещё и суровее
при подмоге соседей.
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pesikot
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