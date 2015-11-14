Эгоист
Сами придумали
В частном доме также будет охрана при мамках. да ещё и суровее при подмоге соседей.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 19:54
Эгоист
Сами придумали
В частном доме также будет охрана при мамках. да ещё и суровее при подмоге соседей.
Додано: Сер 21 бер, 2018 21:17
Стоит ли вкладывать деньги в недвижимость? А если не туда, то куда?
Бегущий банкир дал ответ на вопрос, который здесь интересует ВСЕХ:
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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