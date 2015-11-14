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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 633634635636

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 700
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
148
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
109
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
106
Всього голосів : 700
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:54

Эгоист
Сами придумали :)
В частном доме также будет охрана при мамках. да ещё и суровее :) при подмоге соседей.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:17

Стоит ли вкладывать деньги в недвижимость? А если не туда, то куда?
Бегущий банкир дал ответ на вопрос, который здесь интересует ВСЕХ:
https://youtu.be/xnyTq-yckUQ?t=1h56s
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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