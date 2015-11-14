Эгоист
Сами придумали
В частном доме также будет охрана при мамках. да ещё и суровее при подмоге соседей.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 19:54
Эгоист
Сами придумали
В частном доме также будет охрана при мамках. да ещё и суровее при подмоге соседей.
Додано: Сер 21 бер, 2018 21:17
Стоит ли вкладывать деньги в недвижимость? А если не туда, то куда?
Бегущий банкир дал ответ на вопрос, который здесь интересует ВСЕХ:
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Сер 21 бер, 2018 22:33
Это тот "бегущий банкир" который довел свой банк до банкротства, предварительно повыводив с его счетов приличную сумму?
Додано: Сер 21 бер, 2018 22:41
Это кумир Эгоиста, "биснесмэн и предприниматель" ну или создатель электромобилей, ракет, великий художник...
Походу у мальчика пубертатный период, троллит вас а вы ведётесь аки последние лохи
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 21 бер, 2018 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 21 бер, 2018 22:51
А вы думаете, на этом форуме, от имени инвесторов РТ, ЦП, ТТ и т.д. пишут создатели электромобилей, ракет, великие художники, актеры Голливуда или хотя бы футболисты?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Сер 21 бер, 2018 23:01
Я думаю, что от имени "инвесторов" РТ, ЦП, ТТ и т.д. пишут люди которым оплатили соответствующие отзывы
ПС. Уну не умеет врать. Есть такие люди.
Додано: Сер 21 бер, 2018 23:07
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 21 бер, 2018 23:28
Захар в ЛБ на нижних этажах несущие монолитные колоны железными уголками и полосами стянуты...
В доме превышена проектная этажность. Через ГАСИ сдачу протолкнул Новинский и банк Форум, в залоге у которого собственно и было 160 квартир в ЛБ.
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