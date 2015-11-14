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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 633634635636

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 705
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
149
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
110
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
135
Якість будівництва
15%
107
Всього голосів : 705
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:54

Эгоист
Сами придумали :)
В частном доме также будет охрана при мамках. да ещё и суровее :) при подмоге соседей.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:17

Стоит ли вкладывать деньги в недвижимость? А если не туда, то куда?
Бегущий банкир дал ответ на вопрос, который здесь интересует ВСЕХ:
https://youtu.be/xnyTq-yckUQ?t=1h56s
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:33

  Эгоист написав:Стоит ли вкладывать деньги в недвижимость? А если не туда, то куда?
Бегущий банкир дал ответ на вопрос, который здесь интересует ВСЕХ:
https://youtu.be/xnyTq-yckUQ?t=1h56s

Это тот "бегущий банкир" который довел свой банк до банкротства, предварительно повыводив с его счетов приличную сумму?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:41

  UA написав:
  Эгоист написав:Стоит ли вкладывать деньги в недвижимость? А если не туда, то куда?
Бегущий банкир дал ответ на вопрос, который здесь интересует ВСЕХ:
https://youtu.be/xnyTq-yckUQ?t=1h56s

Это кумир Эгоиста, "биснесмэн и предприниматель" ну или создатель электромобилей, ракет, великий художник... :mrgreen:

Походу у мальчика пубертатный период, троллит вас а вы ведётесь аки последние лохи :twisted:
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 21 бер, 2018 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:51

  UA написав:
  Эгоист написав:Стоит ли вкладывать деньги в недвижимость? А если не туда, то куда?
Бегущий банкир дал ответ на вопрос, который здесь интересует ВСЕХ:
https://youtu.be/xnyTq-yckUQ?t=1h56s

Это тот "бегущий банкир" который довел свой банк до банкротства, предварительно повыводив с его счетов приличную сумму?

А вы думаете, на этом форуме, от имени инвесторов РТ, ЦП, ТТ и т.д. пишут создатели электромобилей, ракет, великие художники, актеры Голливуда или хотя бы футболисты?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:01

  Эгоист написав:А вы думаете, на этом форуме, от имени инвесторов РТ, ЦП, ТТ и т.д. пишут создатели электромобилей, ракет, великие художники, актеры Голливуда или хотя бы футболисты?

Я думаю, что от имени "инвесторов" РТ, ЦП, ТТ и т.д. пишут люди которым оплатили соответствующие отзывы
ПС. Уну не умеет врать. Есть такие люди.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:07

Инвестор который "не записял" инвестировать в ЖК Лазурный блюз и помутить с перепланировками?
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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:28

  zahar_ написав:Инвестор который "не записял" инвестировать в ЖК Лазурный блюз и помутить с перепланировками?

Захар в ЛБ на нижних этажах несущие монолитные колоны железными уголками и полосами стянуты...
В доме превышена проектная этажность. Через ГАСИ сдачу протолкнул Новинский и банк Форум, в залоге у которого собственно и было 160 квартир в ЛБ.
UA
 
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