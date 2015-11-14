ввп украины за последние 2 года вырос на 26%!
этим все сказано
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Додано: Чет 22 бер, 2018 10:18
Во всем мире люди предпочитают хранить свои средства, вкладывая их в недвижимость. В Европе 2017 год стал рекордным в этом плане: объем инвестиций в недвижимость составил 291 миллиард евро и в 2018 году цифра будет еще больше.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:34
Вы правы. Пузыри недвижимости надуваются и сдуваются.
Весь цымес писанины тут, определить - мы уже сдулись или ещё?
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