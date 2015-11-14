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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 634635636637

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 705
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
149
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
110
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
135
Якість будівництва
15%
107
Всього голосів : 705
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:56

ввп украины за последние 2 года вырос на 26%!
этим все сказано
Жук
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:18

Во всем мире люди предпочитают хранить свои средства, вкладывая их в недвижимость. В Европе 2017 год стал рекордным в этом плане: объем инвестиций в недвижимость составил 291 миллиард евро и в 2018 году цифра будет еще больше.

https://news.realt.ua/novosti-nedvizhim ... 02062.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:34

  kingkongovets написав:Во всем мире люди предпочитают хранить свои средства, вкладывая их в недвижимость. В Европе 2017 год стал рекордным в этом плане: объем инвестиций в недвижимость составил 291 миллиард евро и в 2018 году цифра будет еще больше.

https://news.realt.ua/novosti-nedvizhim ... 02062.html

Вы правы. Пузыри недвижимости надуваются и сдуваются.
Весь цымес писанины тут, определить - мы уже сдулись или ещё?
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