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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:18
Во всем мире люди предпочитают хранить свои средства, вкладывая их в недвижимость. В Европе 2017 год стал рекордным в этом плане: объем инвестиций в недвижимость составил 291 миллиард евро и в 2018 году цифра будет еще больше.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:34
Вы правы. Пузыри недвижимости надуваются и сдуваются.
Весь цымес писанины тут, определить - мы уже сдулись или ещё?
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:56
Воздух от аркады был менее 20ки.
Посмотрите на прайс сегодня.
Мордор готовый был по 550. Посмотрите на сегодня.
Так же приводите хоть один аргумент почему теплый хрущик под снос может подорожать (кроме того что дадут с коэффициентом 1,5 в скворечнике).
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:57
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:08
Почему в столице многомиллионного государства так и не появился деловой центр?
В результате, пока другие столицы развиваются, Киев продолжает оставлять впечатление уездного провинциального городка в стране без современных технологий.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:12
Типа если где-то в Киеве забабахают район небоскребов из стекла и стали, то это что-то кардинально изменит?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:13
Мое мнение остается неизменным уже пару лет.
Новостройки скорее встанут, чем сильно подешевеют.
Собственно в вопросе встанут или нет и есть интрига.
Совкошлак продолжит свой полет до уровней 400-500 у.е метр в не самом плохом месте.
Ну за 1 к. у метро на Оболони мож аж 600 у.е за метр дадут.
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:22
даже если и встанут то не надолго - их достроят более устойчивые коллеги по цеху
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:25
Это не причина для изменений, а показатель.
Деловой центр в столице не востребован потому, что в огромной стране, находящейся на пересечении торговых путей между востоком и западом нет никакой деловой активности, никаких дел, кроме всем известных.
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 22 бер, 2018 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:28
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