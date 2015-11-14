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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 635636637638>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 705
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
149
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
110
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
135
Якість будівництва
15%
107
Всього голосів : 705
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:18

Во всем мире люди предпочитают хранить свои средства, вкладывая их в недвижимость. В Европе 2017 год стал рекордным в этом плане: объем инвестиций в недвижимость составил 291 миллиард евро и в 2018 году цифра будет еще больше.

https://news.realt.ua/novosti-nedvizhim ... 02062.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:34

  kingkongovets написав:Во всем мире люди предпочитают хранить свои средства, вкладывая их в недвижимость. В Европе 2017 год стал рекордным в этом плане: объем инвестиций в недвижимость составил 291 миллиард евро и в 2018 году цифра будет еще больше.

https://news.realt.ua/novosti-nedvizhim ... 02062.html

Вы правы. Пузыри недвижимости надуваются и сдуваются.
Весь цымес писанины тут, определить - мы уже сдулись или ещё?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:56

  UA написав:
  kingkongovets написав:Во всем мире люди предпочитают хранить свои средства, вкладывая их в недвижимость. В Европе 2017 год стал рекордным в этом плане: объем инвестиций в недвижимость составил 291 миллиард евро и в 2018 году цифра будет еще больше.

https://news.realt.ua/novosti-nedvizhim ... 02062.html

Вы правы. Пузыри недвижимости надуваются и сдуваются.
Весь цымес писанины тут, определить - мы уже сдулись или ещё?

Воздух от аркады был менее 20ки.
Посмотрите на прайс сегодня.
Мордор готовый был по 550. Посмотрите на сегодня.

Так же приводите хоть один аргумент почему теплый хрущик под снос может подорожать (кроме того что дадут с коэффициентом 1,5 в скворечнике).
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:57

Богатые тоже плачут?

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Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:08

Почему в столице многомиллионного государства так и не появился деловой центр?
В результате, пока другие столицы развиваются, Киев продолжает оставлять впечатление уездного провинциального городка в стране без современных технологий. :(

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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:12

  Эгоист написав:Почему в столице многомиллионного государства так и не появился деловой центр?
В результате, пока другие столицы развиваются, Киев продолжает оставлять впечатление уездного провинциального городка в стране без современных технологий. :(

Зображення

Типа если где-то в Киеве забабахают район небоскребов из стекла и стали, то это что-то кардинально изменит?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:13

  Первый написав:Воздух от аркады был менее 20ки.
Посмотрите на прайс сегодня.
Мордор готовый был по 550. Посмотрите на сегодня.

Так же приводите хоть один аргумент почему теплый хрущик под снос может подорожать (кроме того что дадут с коэффициентом 1,5 в скворечнике).

Мое мнение остается неизменным уже пару лет.
Новостройки скорее встанут, чем сильно подешевеют.
Собственно в вопросе встанут или нет и есть интрига.
Совкошлак продолжит свой полет до уровней 400-500 у.е метр в не самом плохом месте.
Ну за 1 к. у метро на Оболони мож аж 600 у.е за метр дадут.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:22

  UA написав:Новостройки скорее встанут, чем сильно подешевеют.


даже если и встанут то не надолго - их достроят более устойчивые коллеги по цеху
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:25

  Faceless написав:
  Эгоист написав:Почему в столице многомиллионного государства так и не появился деловой центр?
В результате, пока другие столицы развиваются, Киев продолжает оставлять впечатление уездного провинциального городка в стране без современных технологий. :(

Зображення

Типа если где-то в Киеве забабахают район небоскребов из стекла и стали, то это что-то кардинально изменит?

Это не причина для изменений, а показатель.
Деловой центр в столице не востребован потому, что в огромной стране, находящейся на пересечении торговых путей между востоком и западом нет никакой деловой активности, никаких дел, кроме всем известных. :(
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 22 бер, 2018 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:28

  UA написав:Совкошлак продолжит свой полет до уровней 400-500 у.е метр в не самом плохом месте.

Причем квартиры во всяких кирпичных спецпроектах 80-х на печерске мне нравятся больше новомодных свечек из пенобетона и стекла на весь фасад. Тем более если они в локациях и плотностях типа мордора.
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