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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 635636637638

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 705
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
149
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
110
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
135
Якість будівництва
15%
107
Всього голосів : 705
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:31

  Эгоист написав:Почему в столице многомиллионного государства так и не появился деловой центр?


Вам Новопечерских липок мало?
В ресторанах НЛ решаются все дела многомиллионного государства.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:50

  UA написав:
  Эгоист написав:Почему в столице многомиллионного государства так и не появился деловой центр?


Вам Новопечерских липок мало?
В ресторанах НЛ решаются все дела многомиллионного государства.

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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:05

  es77 написав:
  UA написав:Совкошлак продолжит свой полет до уровней 400-500 у.е метр в не самом плохом месте.

Причем квартиры во всяких кирпичных спецпроектах 80-х на печерске мне нравятся больше новомодных свечек из пенобетона и стекла на весь фасад. Тем более если они в локациях и плотностях типа мордора.

Они не намного дешевле, а потолки низкие, планировки неудобные.
Для Киева хрущик, сталиночка или 9-этажная панелька самое то. Эти хоть реально дешевле!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3030
З нами з: 22.08.16
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