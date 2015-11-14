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Додано: Чет 22 бер, 2018 11:31
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:50
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:05
Они не намного дешевле, а потолки низкие, планировки неудобные.
Для Киева хрущик, сталиночка или 9-этажная панелька самое то. Эти хоть реально дешевле!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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