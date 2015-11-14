Додано: Чет 22 бер, 2018 12:58

барабашов написав: Если реально в киеве будут цены как в днепре(на бабушатники) - то они обрушат тогда и рынок аренды, или в них будет действовать правило даже не ста, а 80ти аренд? Если реально в киеве будут цены как в днепре(на бабушатники) - то они обрушат тогда и рынок аренды, или в них будет действовать правило даже не ста, а 80ти аренд?

Понимаете в чем фокус. Количество квартир из под бабушек, в Киеве будут увеличиваться.Кто то из наследников там поселится. Кто то сдаст в аренду. Кто то продаст под аренду. Кто то продаст тому кто сейчас арендует...В любом случае это называется увеличение предложения.Второй удар по аренде это огромные районы новостроев эконом класса.Разговоры про нескончаемый поток внутренних мигрантов в столице следует подкрепить пониманием, что эти мигранты тут будут делать. Фабрик, заводов, НИИ, конструкторских бюро тут не предвидится. Регионального финансового центра тоже не будет.Востребованность образования с купюрой в зачетке на каждом зачете сомнительна.В каком нибудь Тернополе, может появится сборочное производство товаров для рынка ЕС с дешевой рабсилой. Киев тут пролетает.ТРЦ, услуги, стройки и ремонты пожалуй это и есть 70% экономики Киева.Всё держится на привозе денег из провинций для покупки тут недвиги и последующих ремонтов.У Киева не дифференцированная экономическая модель развития.В Москвабаде ситуация ещё более угрожающая. Держатся (пока) на сырьевой модели развития.