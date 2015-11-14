Вам Новопечерских липок мало?
В ресторанах НЛ решаются все дела многомиллионного государства.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:31
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:05
Они не намного дешевле, а потолки низкие, планировки неудобные.
Для Киева хрущик, сталиночка или 9-этажная панелька самое то. Эти хоть реально дешевле!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:23
Если реально в киеве будут цены как в днепре(на бабушатники) - то они обрушат тогда и рынок аренды, или в них будет действовать правило даже не ста, а 80ти аренд?
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:28
Цікаво як Трайбека буде здавати свої 1к "Ванючки" ПА8500
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:30
Респект00 каже що да, бо ВВП +26%
Франт, Уно, Захар: що ні, ібо демографія, навєс і "наманєжє всє тє жє"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:31
Какой смысл застройщику не продавать за сколько дадут, а сидеть с непроданным недостроем?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:31
ну достроять (невже за свої), а хто проінвестує: ЦА - дупомої з Польщі?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:44
почему Балашов не продает свою прелесть за сколько дадут?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:58
Понимаете в чем фокус. Количество квартир из под бабушек, в Киеве будут увеличиваться.
Кто то из наследников там поселится. Кто то сдаст в аренду. Кто то продаст под аренду. Кто то продаст тому кто сейчас арендует...
В любом случае это называется увеличение предложения.
Второй удар по аренде это огромные районы новостроев эконом класса.
Разговоры про нескончаемый поток внутренних мигрантов в столице следует подкрепить пониманием, что эти мигранты тут будут делать. Фабрик, заводов, НИИ, конструкторских бюро тут не предвидится. Регионального финансового центра тоже не будет.
Востребованность образования с купюрой в зачетке на каждом зачете сомнительна.
В каком нибудь Тернополе, может появится сборочное производство товаров для рынка ЕС с дешевой рабсилой. Киев тут пролетает.
ТРЦ, услуги, стройки и ремонты пожалуй это и есть 70% экономики Киева.
Всё держится на привозе денег из провинций для покупки тут недвиги и последующих ремонтов.
У Киева не дифференцированная экономическая модель развития.
В Москвабаде ситуация ещё более угрожающая. Держатся (пока) на сырьевой модели развития.
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:02
Сделайте мне капитальный ремонт "под ключ". Я дам вам по 50 у.е. за кв.метр.
Пойдет?
реклама
|