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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 636637638639640>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 705
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
149
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
110
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
135
Якість будівництва
15%
107
Всього голосів : 705
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:31

  Эгоист написав:Почему в столице многомиллионного государства так и не появился деловой центр?


Вам Новопечерских липок мало?
В ресторанах НЛ решаются все дела многомиллионного государства.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:05

  es77 написав:
  UA написав:Совкошлак продолжит свой полет до уровней 400-500 у.е метр в не самом плохом месте.

Причем квартиры во всяких кирпичных спецпроектах 80-х на печерске мне нравятся больше новомодных свечек из пенобетона и стекла на весь фасад. Тем более если они в локациях и плотностях типа мордора.

Они не намного дешевле, а потолки низкие, планировки неудобные.
Для Киева хрущик, сталиночка или 9-этажная панелька самое то. Эти хоть реально дешевле!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:23

  UA написав:
  Первый написав:Воздух от аркады был менее 20ки.
Посмотрите на прайс сегодня.
Мордор готовый был по 550. Посмотрите на сегодня.

Так же приводите хоть один аргумент почему теплый хрущик под снос может подорожать (кроме того что дадут с коэффициентом 1,5 в скворечнике).

Мое мнение остается неизменным уже пару лет.
Новостройки скорее встанут, чем сильно подешевеют.
Собственно в вопросе встанут или нет и есть интрига.
Совкошлак продолжит свой полет до уровней 400-500 у.е метр в не самом плохом месте.
Ну за 1 к. у метро на Оболони мож аж 600 у.е за метр дадут.

Если реально в киеве будут цены как в днепре(на бабушатники) - то они обрушат тогда и рынок аренды, или в них будет действовать правило даже не ста, а 80ти аренд?
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:28

  zahar_ написав:Инвестор который "не записял" инвестировать в ЖК Лазурный блюз и помутить с перепланировками?
Зображення


Цікаво як Трайбека буде здавати свої 1к "Ванючки" ПА8500
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:30

  UA написав:
  kingkongovets написав:Во всем мире люди предпочитают хранить свои средства, вкладывая их в недвижимость. В Европе 2017 год стал рекордным в этом плане: объем инвестиций в недвижимость составил 291 миллиард евро и в 2018 году цифра будет еще больше.

https://news.realt.ua/novosti-nedvizhim ... 02062.html

Вы правы. Пузыри недвижимости надуваются и сдуваются.
Весь цымес писанины тут, определить - мы уже сдулись или ещё?

Респект00 каже що да, бо ВВП +26%
Франт, Уно, Захар: що ні, ібо демографія, навєс і "наманєжє всє тє жє"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:31

  UA написав:Мое мнение остается неизменным уже пару лет.
Новостройки скорее встанут, чем сильно подешевеют.
Собственно в вопросе встанут или нет и есть интрига.

Какой смысл застройщику не продавать за сколько дадут, а сидеть с непроданным недостроем?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:31

  kingkongovets написав:
  UA написав:Новостройки скорее встанут, чем сильно подешевеют.


даже если и встанут то не надолго - их достроят более устойчивые коллеги по цеху

ну достроять (невже за свої), а хто проінвестує: ЦА - дупомої з Польщі?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:44

  Эгоист написав:
  UA написав:Мое мнение остается неизменным уже пару лет.
Новостройки скорее встанут, чем сильно подешевеют.
Собственно в вопросе встанут или нет и есть интрига.

Какой смысл застройщику не продавать за сколько дадут, а сидеть с непроданным недостроем?

почему Балашов не продает свою прелесть за сколько дадут?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:58

  барабашов написав:Если реально в киеве будут цены как в днепре(на бабушатники) - то они обрушат тогда и рынок аренды, или в них будет действовать правило даже не ста, а 80ти аренд?

Понимаете в чем фокус. Количество квартир из под бабушек, в Киеве будут увеличиваться.
Кто то из наследников там поселится. Кто то сдаст в аренду. Кто то продаст под аренду. Кто то продаст тому кто сейчас арендует...
В любом случае это называется увеличение предложения.

Второй удар по аренде это огромные районы новостроев эконом класса.

Разговоры про нескончаемый поток внутренних мигрантов в столице следует подкрепить пониманием, что эти мигранты тут будут делать. Фабрик, заводов, НИИ, конструкторских бюро тут не предвидится. Регионального финансового центра тоже не будет.
Востребованность образования с купюрой в зачетке на каждом зачете сомнительна.

В каком нибудь Тернополе, может появится сборочное производство товаров для рынка ЕС с дешевой рабсилой. Киев тут пролетает.
ТРЦ, услуги, стройки и ремонты пожалуй это и есть 70% экономики Киева.
Всё держится на привозе денег из провинций для покупки тут недвиги и последующих ремонтов.
У Киева не дифференцированная экономическая модель развития.
В Москвабаде ситуация ещё более угрожающая. Держатся (пока) на сырьевой модели развития.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:02

  Эгоист написав:
  UA написав:Мое мнение остается неизменным уже пару лет.
Новостройки скорее встанут, чем сильно подешевеют.
Собственно в вопросе встанут или нет и есть интрига.

Какой смысл застройщику не продавать за сколько дадут, а сидеть с непроданным недостроем?

Сделайте мне капитальный ремонт "под ключ". Я дам вам по 50 у.е. за кв.метр.
Пойдет?
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