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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 637638639640>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 705
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
149
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
110
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
135
Якість будівництва
15%
107
Всього голосів : 705
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Сделайте мне капитальный ремонт "под ключ". Я дам вам по 50 у.е. за кв.метр. Пойдет?

Уверен чё в тендере при данных условиях победит Флай :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:13

  UA написав:
  Эгоист написав:Какой смысл застройщику не продавать за сколько дадут, а сидеть с непроданным недостроем?

Сделайте мне капитальный ремонт "под ключ". Я дам вам по 50 у.е. за кв.метр.
Пойдет?

Если вас устроят кривые стены с обоями и линолиум. :mrgreen:
Чем стройбаны думали начиная строительство, если даже пересичному понятно к чему всё идет? В итоге, придется ТТ поделить на смарт-квартирки, забыть о стеклянном фасаде и паркинге, а вместо парка на крыше надстроить еще с десяток этажей. :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:20

  Эгоист написав:
  UA написав:
  Эгоист написав:Какой смысл застройщику не продавать за сколько дадут, а сидеть с непроданным недостроем?

Сделайте мне капитальный ремонт "под ключ". Я дам вам по 50 у.е. за кв.метр.
Пойдет?

Если вас устроят кривые стены с обоями и линолиум. :mrgreen:
Чем стройбаны думали начиная строительство, если даже пересичному понятно к чему всё идет?

есть готовый отделочник для Аркады! :twisted:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:23

  UA написав:Мое мнение остается неизменным уже пару лет.
Новостройки скорее встанут, чем сильно подешевеют.
Собственно в вопросе встанут или нет и есть интрига.
Совкошлак продолжит свой полет до уровней 400-500 у.е метр в не самом плохом месте.
Ну за 1 к. у метро на Оболони мож аж 600 у.е за метр дадут.

Готов поспорить что меньше 0,9 К$ не будет.
Только нужно определиться с граничными условиями^
- что такое "возле метро"
- что называть 1Комнатной квартирой - квартиру или гостинку?
- какое состояние: можно запускать квартирантов (т.е. не спартанские условия) или обязателен ремонт после умершей бабушки?
- факт наличия квартиры определяется не по публикации в интернете/на заборе/рассказам Захара, а по наличию продавца, готового подписать договор задатка со штрафными санкциями.
П.С.... да, и на что спорим? )))))
J_P
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:- что такое "возле метро"

в Києві: 15 хв маршруткою без пробок на дорозі
в Москві: 5 хв пішком
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:- что называть 1Комнатной квартирой - квартиру или гостинку?

не важно, різниця не велика (метраж).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:26

  Эгоист написав:
  UA написав:Мое мнение остается неизменным уже пару лет.
Новостройки скорее встанут, чем сильно подешевеют.
Собственно в вопросе встанут или нет и есть интрига.

Какой смысл застройщику не продавать за сколько дадут, а сидеть с непроданным недостроем?

Смысла два (для застройщика):
1) Он не за свои строит
2) Он больше не знает, куда вложить деньги.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:- какое состояние: можно запускать квартирантов (т.е. не спартанские условия) или обязателен ремонт после умершей бабушки?

квартирантов можна запускать в любий момент, хоть на другий день після виносу тіла
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:29

  flyman написав:
  J_P написав:- что такое "возле метро"

в Києві: 15 хв маршруткою без пробок на дорозі
в Москві: 5 хв пішком

15 хв маршруткою це не "возле метро", це максимум - "не іпеня іпеней"
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:31

  Faceless написав:
  flyman написав:
  J_P написав:- что такое "возле метро"

в Києві: 15 хв маршруткою без пробок на дорозі
в Москві: 5 хв пішком

15 хв маршруткою це не "возле метро", це максимум - "не іпеня іпеней"

Вопрос, что называть "ипенями" в городе, где отсутствует деловой центр?
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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