Уверен чё в тендере при данных условиях победит Флай
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Додано: Чет 22 бер, 2018 13:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Уверен чё в тендере при данных условиях победит Флай
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:13
Если вас устроят кривые стены с обоями и линолиум.
Чем стройбаны думали начиная строительство, если даже пересичному понятно к чему всё идет? В итоге, придется ТТ поделить на смарт-квартирки, забыть о стеклянном фасаде и паркинге, а вместо парка на крыше надстроить еще с десяток этажей.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:20
есть готовый отделочник для Аркады!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:23
Готов поспорить что меньше 0,9 К$ не будет.
Только нужно определиться с граничными условиями^
- что такое "возле метро"
- что называть 1Комнатной квартирой - квартиру или гостинку?
- какое состояние: можно запускать квартирантов (т.е. не спартанские условия) или обязателен ремонт после умершей бабушки?
- факт наличия квартиры определяется не по публикации в интернете/на заборе/рассказам Захара, а по наличию продавца, готового подписать договор задатка со штрафными санкциями.
П.С.... да, и на что спорим? )))))
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в Києві: 15 хв маршруткою без пробок на дорозі
в Москві: 5 хв пішком
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не важно, різниця не велика (метраж).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:26
Смысла два (для застройщика):
1) Он не за свои строит
2) Он больше не знает, куда вложить деньги.
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
квартирантов можна запускать в любий момент, хоть на другий день після виносу тіла
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:29
15 хв маршруткою це не "возле метро", це максимум - "не іпеня іпеней"
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:31
Вопрос, что называть "ипенями" в городе, где отсутствует деловой центр?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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